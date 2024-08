- Schweitzer: SPD deve ancora chiarire le questioni sulle elezioni del Bundestag

Il nuovo Ministro-Presidente del Reno-Palatinato Alexander Schweitzer riconosce che non tutti i problemi spinosi sono stati chiariti prima delle elezioni federali a seguito dell'annuncio di Olaf Scholz di voler rimanere Cancelliere federale oltre il 2025. "Olaf Scholz è Cancelliere federale e considero opportuno che dica di voler continuare il suo lavoro", ha dichiarato il politico SPD all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Tuttavia, è anche un fatto che ci sono ancora domande da chiarire".

Il SPD ha bisogno di una posizione forte basata sui contenuti. "Dobbiamo rendere chiaro che entriamo nella campagna elettorale con un forte profilo socialdemocratico", ha detto Schweitzer. Anche se è necessario che il SPD assuma un "ruolo moderatore" nella coalizione del semaforo e porti i suoi partner a compromessi, i socialdemocratici devono anche affilare il loro profilo nella fase prima delle elezioni federali. Deve essere chiarito cosa è la politica socialdemocratica, per cosa si battono in futuro e cosa vedono per la Germania e l'Europa.

"Scholz è un Fenomeno"

Nel 2025, le elezioni federali saranno principalmente uno scontro con l'Unione, ha detto Schweitzer alla dpa a Magonza. "Allora la temperatura politica in Germania cambierà di nuovo, perché l'attenzione si concentrerà sulle grandi domande al di fuori delle operazioni interne della coalizione del semaforo". Resta da vedere come l'Unione si posizionerà in cima.

Friedrich Merz potrebbe avere la prima rivendicazione per la cancellieria. "Ma nessuno può ignorare che c'è qualcuno in Baviera che vorrebbe portare le sue ambizioni sul mercato - e forse anche qualcuno nella Renania Settentrionale-Vestfalia", ha detto Schweitzer, riferendosi a Markus Söder e Hendrik Wüst.

Riguardo al Cancelliere federale, Schweitzer, che siede anche nel consiglio federale dei socialdemocratici, ha detto: "Olaf Scholz è un fenomeno, non c'è altro da dire". Lo considera qualcuno che penetra, analizza e arriva al punto dei temi in modo speciale. Lo esperisce come molto presente, affascinante e spiritoso nei dibattiti.

"È ovviamente anche un tipo hanseatico", ha detto il nativo del Palatinato Schweitzer. "Noi in Renania-Palatinato a volte abbiamo un'idea di come appare la politica nella comunicazione pubblica, e non sempre è hanseatica".

