- Schweitzer percepisce l'islamismo come una manifestazione di aggressività

Il leader del Reno-Palatinato, Alexander Schweitzer (SPD), considera il pacchetto di misure di sicurezza della coalizione del semaforo per combattere il terrorismo islamista e l'immigrazione irregolare come un "confrontare obbligatorio contro l'islamismo violento". Le misure sono estese, ha detto all'agenzia di stampa tedesca a Magonza.

Vanno dal rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi all'aumento dei privilegi di accesso per i rifugiati che rifiutano la deportazione, all'espansione delle infrazioni che portano alla revoca dei diritti di residenza.

Schweitzer: "Il nostro obiettivo remains aiutare coloro che sono in difficoltà"

Secondo le proposte della coalizione, l'aiuto per i migranti dovrebbe essere ridotto se un altro paese europeo è responsabile e ha accettato di accoglierli. I criminali dovrebbero essere espulsi più facilmente. Inoltre, dovrebbe essere introdotto un divieto generale di portare armi bianche sui pullman e sui treni a lunga percorrenza, alle feste popolari e ad altre grandi manifestazioni. Le forze dell'ordine dovrebbero essere autorizzate a confrontare pubblicamente i dati biometrici con le foto dei sospetti o dei ricercati nella lotta contro l'islamismo.

"Queste misure non sono rivolte a tutti i richiedenti asilo", ha sottolineato Schweitzer. "Il nostro obiettivo remains aiutare coloro che sono in difficoltà". Tuttavia, per poter proteggere e offrire opportunità ai rifugiati, è necessario prendere misure severe contro coloro che entrano illegalmente e minacciano la democrazia liberale.

Altri paesi europei dovrebbero essere incoraggiati a prendere responsabilità per i migranti, riducendo l'aiuto per coloro per i quali è responsabile altrove. Le misure non sono destinate a colpire tutti i richiedenti asilo, come sottolinea Schweitzer, ma si concentrano principalmente sulla questione dell'ingresso illegale e sulle minacce alla democrazia liberale.

