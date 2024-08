- Schweitzer: "La vacanza estiva è una cultura politica sensata"

Nessuna session del Landtag e pochi appuntamenti con i ministri a Magonza: la pausa estiva nella capitale regionale, secondo il Presidente del Consiglio Alexander Schweitzer, "è proprio giusta per una cultura politica sensata". "Che non cerchiamo di affrontarci d'estate con questioni che altrimenti non lo sarebbero", ha detto il politico SPD all'agenzia di stampa tedesca a Magonza.

È positivo che i membri del Parlamento si prendano anche del tempo d'estate per stare con le loro famiglie, ha sottolineato il capogruppo di lungo corso.

"Questo è uno dei più insoliti estati che credo di ricordare", ha detto Schweitzer. La gita prevista a Rügen con sua moglie, i suoi due figli di scuola e il cane di famiglia "Mimi" è stata annullata all'ultimo momento. "Non volevo essere quasi dieci ore lontano in treno dalla Renania-Palatinato", ha detto il 50enne.

Per lui, l'estate del 2024 è stata "dura e intensa". Schweitzer è stato eletto nuovo Presidente del Consiglio dopo le dimissioni impreviste di Malu Dreyer (anche SPD) il 10 luglio.

