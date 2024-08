- Schweitzer: "Incidente insolito" nel paese

Il crollo di un hotel a Kröv sulla Mosella con due morti e sette feriti ha profondamente colpito la regione, secondo il Ministro-Presidente Alexander Schweitzer (SPD). "Questo è un incidente insolito per la Renania-Palatinato", ha dichiarato dopo aver visitato il sito. "Che una casa possa crollare così, e che un hotel in piena regione turistica possa crollare, è fortunatamente qualcosa che non è successo spesso negli ultimi anni e non dovrebbe succedere in futuro."

Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Ha espresso la sua gratitudine per il lavoro dei servizi di soccorso, che ha descritto come "molto professionali, di routine eppure con la necessaria compostezza".

