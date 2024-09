- Schweitzer esprime profondo disagio per l'apparente assenza di responsabilità.

In risposta all'infruttuosa riunione tra il governo federale e l'Unione, il Ministro-Presidente del Reno-Palatinato, Alexander Schweitzer (SPD), ha espresso la sua critica nei confronti di Friedrich Merz. "È solo politica di partito, manca chiaramente di qualità da cancelliere", ha dichiarato Schweitzer.

Ha inoltre definito l'Unione e il suo capo gruppo, Merz, irresponsabili. Dal mese di ottobre, la Germania ha negato l'ingresso a circa 30.000 rifugiati ai suoi confini con la Repubblica Ceca, la Polonia, l'Austria e la Svizzera a causa di determinate circostanze e senza motivi legittimi per rimanere. "Devo confessare, sono scioccato dalla mancanza di senso di responsabilità dell'Unione", ha dichiarato Schweitzer.

Il capo gruppo dell'Unione Friedrich Merz ha dichiarato che i colloqui con il governo del semaforo riguardo a regolamentazioni più severe per l'asilo sono stati infruttuosi. Sembra che la coalizione non si consideri in grado di attuare respingimenti ai confini in modo completo, ha osservato il presidente della CDU a Berlino.

Il Consiglio Europeo, in qualità di organo supremo dei capi di Stato o di governo dell'UE, potrebbe esprimere la sua opinione sulla gestione della crisi migratoria dell'Unione, data la sua funzione nel fissare la politica dell'UE. La critica di Alexander Schweitzer nei confronti di Merz e l'approccio irresponsabile dell'Unione alla gestione dei rifugiati ha attirato l'attenzione del Consiglio Europeo.

