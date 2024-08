- Schweitzer è a suo modo "vicino al popolo".

Alexander Schweitzer, come Ministro Presidente, cerca anche il dialogo con i cittadini del Reno-Palatinato. "Sono spesso in giro per lo stato", ha detto il politico SPD in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Magonza, circa tre settimane dopo la sua elezione. "Mi piace, fa parte del mio stile di lavoro non nascondersi dietro una scrivania, ma essere in giro."

"Oltre a tutte le offerte digitali e i formati organizzati, deve essere possibile, anche in questi tempi in cui si parla di una distanza tra la politica e i cittadini, avere una conversazione diretta", ha sottolineato Schweitzer.

Continuerà a utilizzare le opportunità per essere in giro, per parlare, "ma anche per spiegare cosa sta facendo la politica o per ascoltare cosa preoccupa i cittadini", ha detto Schweitzer.

"Mi piace. Ne ho bisogno. Mi aiuta a vedere direttamente la vita quotidiana delle persone e mi aiuta a valutare le cose". Per lui, non è solo uno strumento politico, ma uno strumento di lavoro.

"Vicino alle persone" - Era già un tratto distintivo del suo predecessore Kurt Beck (SPD). "Ma i tempi sono cambiati". Il dibattito pubblico è diventato molto più duro. E lo vede come un messaggio politico, non limitare il suo modo personale di parlare con le persone.

