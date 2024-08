- Schweitzer avverte di discussioni intense dopo la situazione di Solingen

A seguito di un incidente di accoltellamento fatale a Solingen, tre vite sono andate perse. Questo incidente, avvenuto nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha riacceso il dibattito sulle politiche dell'immigrazione e le potenziali espulsioni. Il principale sospetto, un siriano di 26 anni, è stato accusato di omicidio e sospettato di avere legami con l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico (IS), avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno precedente ma per ragioni sconosciute non è successo.

Il leader della Renania-Palatinato, Alexander Schweitzer (SPD), ha affrontato l'escalation del dibattito, esprimendo preoccupazioni sul fatto che ulteriori indagini potrebbero avere un impatto negativo sull'accettazione del pubblico del diritto fondamentale all'asilo. Ha sottolineato l'importanza di un consenso democratico quando si tratta di questioni riguardanti le espulsioni e il controllo dell'immigrazione. Schweitzer ha espresso la speranza per dialoghi costruttivi tra il leader della CDU, Friedrich Merz, e il Cancelliere Olaf Scholz (SPD).

Secondo Schweitzer, la Renania-Palatinato non è un'eccezione a tali casi e ci sono stati fallimenti nei processi di espulsione in passato. Ha evidenziato che l'impatto delle indagini si estende oltre la Renania Settentrionale-Vestfalia, comprendendo l'intero territorio federale. Le sue preoccupazioni puntano alle prossime elezioni statali nella Renania-Palatinato, dove Solingen potrebbe avere un'influenza significativa.

Schweitzer ha annunciato una risposta all'attacco aumentando la presenza della polizia durante gli eventi nella Renania-Palatinato. La mossa mira a migliorare la sicurezza pubblica e a servire come deterrente. Intende anche ottimizzare i procedimenti amministrativi per le espulsioni, considerando che la durata attuale è di 3,9 mesi nella Renania-Palatinato ma molto più lunga in altre regioni.

Per facilitare questo, Schweitzer intende migliorare l'assistenza ai comuni attraverso l'Ufficio centrale per le questioni di rimpatrio. Ciò potrebbe includere l'uso della piattaforma di Frontex per prenotare voli, riducendo così il carico finanziario sulle autorità locali per l'immigrazione. L'Ufficio centrale sarà autorizzato, con un'ordinanza, a gestire tutti i tipi di prenotazioni di voli per i rimpatri volontari e le espulsioni.

La Commissione, menzionata nelle politiche dell'immigrazione, può essere assistita dagli Stati membri nell'affrontare tali questioni complesse. Data la mancata espulsione del principale sospetto a Solingen, c'è un bisogno di migliorare la coordinazione e il supporto degli Stati membri per garantire processi di espulsione efficienti.

Leggi anche: