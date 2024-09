- Schuster sostiene un accordo di coalizione che rifletta la volontà collettiva della CDU.

L'Unione Sassone, secondo il Ministro dell'Interno Armin Schuster, intende adottare un approccio unico nella sua prossima coalizione. "Stiamo cercando di creare un governo con un contratto fresco, qualcosa di completamente distintivo", ha dichiarato durante il compleanno elettorale della CDU nel parlamento dello stato.

"Immaginerei un accordo di coalizione che sarebbe approvato in un voto pubblico prima di essere presentato alla conferenza del partito". Questo, secondo lui, potrebbe potenzialmente attrarre gli elettori delusi dell'AfD che non sono radicali nei prossimi cinque anni. Riconosce la loro scelta di voto ma spera di riguadagnare il loro sostegno. "Per fare ciò, dovremo affrontare le cose in modo un po' diverso", ha dichiarato Schuster.

La CDU potrebbe superare l'AfD nelle elezioni, secondo le previsioni. Hanno il potenziale per formare un'unione con l'SPD e il BSW.

Politica invece che politica di partito

Schuster ha sottolineato il suo ruolo di Ministro dell'Interno, sottolineando che prioritizza la politica rispetto alla soddisfazione del partito. "Non prendiamo decisioni per accontentare un partito". In politica migratoria, il suo obiettivo è migliorare le condizioni nelle strutture di primo acogimento al confine e gli sforzi di integrazione. "Quello è il mio obiettivo".

La CDU, come già detto, sta cercando di formare una coalizione con l'SPD e il BSW nelle prossime elezioni. In merito alla sua posizione sulla politica migratoria, il Ministro dell'Interno Armin Schuster ha sottolineato che prioritizza la politica rispetto alla soddisfazione del partito all'interno della CDU, concentrandosi sull miglioramento delle condizioni nelle strutture di primo acogimento e gli sforzi di integrazione.

Leggi anche: