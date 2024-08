- Schuster si prepara con entusiasmo a salire sul palco della Streich-Inheritance a Friburgo.

Assolutamente rilassato. Julian Schuster entra nel ruolo di allenatore della Bundesliga del SC Friburgo con tranquillità ed entusiasmo. "Ho una buona sensazione," dice il nuovo arrivato nella posizione di leggenda Christian Streich prima della partita casalinga di sabato alle 3:30 PM/Sky contro gli sfidanti dell'ultima stagione del VfB Stoccarda. "Abbiamo trovato il nostro ritmo piuttosto in fretta e abbiamo raggiunto alcune cose velocemente. Ma è ancora un processo in corso."

La sua squadra non è ancora completa. Con la finestra di trasferimento che si chiude il 30 agosto, il compito richiederà più tempo per essere completato. C'è ancora la possibilità di aggiungere un altro giocatore offensivo, come Fabian Reese dall'Hertha BSC, secondo i resoconti dei media.

In merito a questo, Schuster ha detto: "Allora dovrei far partire un giocatore." Attualmente, la squadra di 30 professionisti include solo il difensore Manuel Gulde e l'attaccante Daniel Kofi-Kyereh, che sono fuori per infortunio.

Il portiere Noah Atubolu, destinato a essere sostituito da Florian Müller contro Stoccarda, e Matthias Ginter hanno fatto ritorno agli allenamenti. "Se tutti sono in forma, siamo ben attrezzati. Non abbiamo necessariamente bisogno di altri giocatori," dice Schuster, un ex centrocampista.

Dal 2008 al 2018, Schuster ha indossato la maglia del SC Friburgo. Successivamente, ha lavorato come coordinatore giovanile per sei anni prima di essere scelto per rimpiazzare Streich. Questa è la prima volta dal stagione 2011/12 che Friburgo ha un nuovo allenatore.

L'esordio competitivo di Schuster, una vittoria per 4-0 contro il VfL Osnabrück nel primo turno della DFB-Pokal, è stato un successo. Ora, deve affrontare una sfida più grande con diversi giocatori chiave partiti, tra cui il capitano Waldemar Anton e il miglior marcatore Serhou Guirassy, che hanno lasciato Stoccarda durante l'estate. "Indipendentemente dalle partenze, Stoccarda ha ancora la qualità, la precisione e le strutture cristalline. Questo rende la sfida contro di loro incredibilmente difficile," ha riconosciuto Schuster.

In modo sorprendente, Schuster ha giocato con nove dei giocatori attuali del Friburgo, uno dei quali è il capitano Christian Günter. Recentemente, Günter ha descritto la loro partnership sotto il nuovo allenatore come "incredibilmente di successo." I ruoli prima dell'esordio di Schuster differiscono dai loro anni insieme sul campo.

Un cambiamento dell'era Streich è il desiderio di Schuster di essere più vicino ai tifosi di casa durante le partite casalinghe. "Stiamo cambiando lato con la nostra panchina nel nostro stadio, portandoci più vicino alla Tribuna Sud," ha spiegato. Questa vicinanza ai tifosi è importante per Schuster, dimostrando la sua volontà di apportare cambiamenti e creare un nuovo slancio.

Despite facing a challenging opponent in VfB Stuttgart, SC Freiburg's new manager Julian Schuster remains optimistic, given their quick adaptation and early achievements. However, he acknowledges the potential arrival of Fabian Reese from Hertha BSC might necessitate a squad adjustment, as current injuries leave the squad slightly depleted.

As Schuster prepares for his first Bundesliga home game against last season's runners-up VfB Stuttgart, he reflects on his past as a Freiburg player and the significant change he is introducing by getting closer to the home fans during matches.

