- Schuster esprime preoccupazione per l'insufficienza del piano di sicurezza federale

Il Ministro dell'Interno tedesco Armin Schuster della CDU ritiene che le strategie del governo federale per contrastare il terrorismo islamico e l'immigrazione incontrollata siano insufficienti. "Le cosiddette misure di sicurezza sono solo il minimo tra i partner di coalizione. Tuttavia, da tempo è necessario un vero e proprio sforzo per la sicurezza in Germania", ha dichiarato in risposta alle domande. Insieme ad altri stati guidati dall'unione, la Sassonia spingerà per misure essenziali per contrastare efficacemente il terrorismo.

"Data la situazione attuale e la nostra continua dipendenza dai servizi esteri, discutere solo di argomenti come la memorizzazione dei dati, la videosorveglianza biometrica, i test sull'IA, l'aumento dei poteri della polizia, le ricerche online e la sorveglianza delle telecomunicazioni non è più sufficiente."

Schuster: il controllo delle frontiere è cruciale

Secondo Schuster, il piano del governo federale fallisce soprattutto nel controllo delle frontiere. Schuster ha sostenuto che il governo federale deve fermare immediately and decisively l'afflusso di richiedenti asilo in Germania. Ha proposto il rimpatrio di coloro che entrano da paesi terzi sicuri, la sospensione della riunione familiare per coloro che hanno la protezione sussidiaria e l'istituzione di centri per richiedenti asilo in paesi terzi al di fuori della zona di Schengen. "Queste richieste non sono negoziabili, nemmeno durante i negoziati di coalizione in Sassonia dopo le elezioni statali."

Secondo i piani della coalizione, i benefici per i migranti la cui responsabilità grava su un altro stato europeo, che ha acconsentito a prenderli in carico, potrebbero essere ridotti. Il rimpatrio dei criminali sarà semplificato. Inoltre, ci sarà un divieto generale di portare coltelli su autobus e treni a lunga distanza, alle feste popolari e ad altri grandi eventi. Le forze dell'ordine saranno autorizzate a confrontare pubblicamente le immagini biometriche con le foto dei sospetti o dei ricercati.

