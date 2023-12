Schumer e McConnell affermano che il Senato affronterà il pacchetto sull'immigrazione e la sicurezza nazionale nel nuovo anno

"Restano questioni impegnative, ma siamo impegnati ad affrontare le necessità al confine meridionale e ad aiutare gli alleati e i partner ad affrontare le gravi minacce in Israele, Ucraina e nell'Indo-Pacifico. Il Senato non lascerà che queste sfide alla sicurezza nazionale rimangano senza risposta", hanno dichiarato il democratico di New York e il repubblicano del Kentucky.

Schumer ha inoltre dichiarato martedì sera che quest'anno non ci saranno più votazioni in aula, dando vita a un gennaio di grande importanza. I negoziati sul pacchetto - presentato a ottobre - sono rimasti in stallo dopo settimane di tira e molla tra i Democratici che hanno offerto una politica di immigrazione più rigida in cambio del sostegno repubblicano per miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina e a Israele.

"Mentre i negoziatori lavorano sulle questioni ancora aperte, speriamo che i loro sforzi permettano al Senato di agire rapidamente sul supplemento per la sicurezza nazionale all'inizio del nuovo anno", hanno dichiarato Schumer e McConnell.

Il senatore James Lankford dell'Oklahoma, il principale repubblicano al tavolo dei negoziati per le frontiere, ha detto che ci vorranno "settimane" per raggiungere un accordo.

"Ho lavorato per finalizzare una proposta di sicurezza alle frontiere che fermerà il massiccio flusso di immigrazione illegale nella nostra nazione. Negli ultimi giorni sono stati compiuti progressi significativi, ma non c'è ancora un accordo finale, tanto meno un testo legislativo", ha dichiarato Lankford in un comunicato.

E ha aggiunto: "È chiaro che ci sono molte questioni irrisolte che richiederanno settimane per essere risolte piuttosto che ore. È meglio fare le cose per bene piuttosto che in fretta".

La Casa Bianca ha avvertito questa settimana che il pacchetto di aiuti previsto per l'Ucraina alla fine del mese sarà l'ultimo dell'anno senza un accordo con il Congresso, anche dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader del Congresso la scorsa settimana nel tentativo di presentare il suo caso direttamente ai legislatori.

Biden ha dichiarato di essere aperto a un compromesso con i repubblicani sulla sicurezza delle frontiere, rischiando però una mossa che potrebbe indispettire i progressisti di cui ha bisogno per vincere le elezioni del prossimo anno.

Dopo che la leadership del Senato ha annunciato che i negoziati continueranno l'anno prossimo, il senatore democratico Michael Bennet del Colorado ha sciolto la sua riserva su un disegno di legge per la ri-autorizzazione dell'Amministrazione federale dell'aviazione, consentendo ai senatori di approvarlo all'unanimità martedì sera. Quest'anno Bennet ha bloccato diverse proposte di legge da approvare obbligatoriamente per chiedere al Senato di votare su ulteriori aiuti all'Ucraina.

Schumer ha annunciato che mercoledì sarà l'ultimo giorno di sessione del Senato per l'anno.

"Domani saremo in sessione per fare le faccende di casa, ma non ci sono altre votazioni in programma fino a gennaio", ha detto mentre si concludeva la seduta di martedì sera.

Manu Raju, Donald Judd, Natasha Bertrand, Michael Williams e Priscilla Alvarez, Camila DeChalus hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com