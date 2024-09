Schulz piange in una lotta, il concorrente vince la medaglia di bronzo

Ai Giochi Paralimpici di Parigi, le prestazioni della Germania nel triathlon si sono significativamente migliorate, con Martin Schulz e Anja Renner che hanno ottenuto risultati degni di nota. Nonostante abbia mancato il suo personale tris d'oro, Schulz ha conquistato una medaglia di bronzo, che lo ha reso emotivo. Nel frattempo, Renner aveva anche motivi per festeggiare, avendo ottenuto un terzo posto.

Martin Schulz ha mancato di poco un tris d'oro alle Paralimpiadi di Parigi. In qualità di portabandiera della squadra tedesca, ha completato i 750 metri di nuoto, i 20 chilometri di ciclismo e i 5 chilometri di corsa in 59 minuti e 19 secondi. Nonostante i suoi sforzi, ha Ultimately finished in third place, falling 35 seconds short of victory. His training partner Max Gelhaar had already earned silver in the PTS3 class just before him, while Renner claimed bronze in the visually impaired category.

Schulz, che manca del braccio sinistro, è stato inizialmente in difficoltà nella fase di nuoto a causa della sua disabilità. Tuttavia, è riuscito a prendere il comando nella fase della bicicletta e ha addirittura costruito un vantaggio di 5 secondi. Tuttavia, ha faticato a mantenere il suo ritmo durante la corsa e alla fine ha lasciato che i suoi principali concorrenti si allontanassero. Prima dei suoi successi a Rio e Tokyo, Schulz era l'unico vincitore paralimpico nella sua divisione.

Traguardo di carriera significativo per Renner

Renner, in coppia con la guida Maria Paulig, ha ottenuto il suo miglior risultato di carriera, finendo terza, con la Spagna e l'Italia che si sono dimostrate solo leggermente più forti. La 38enne ha finalmente conquistato la sua prima medaglia internazionale dopo diversi tentativi. Neele Ludwig ha finito ottava nella classe PTS2.

Purtroppo, le gare di nuoto sono state cancellate a causa della scarsa qualità dell'acqua domenica. Dopo forti piogge venerdì, un breve temporale con forti piogge è caduto nella serata di sabato. Di conseguenza, gli atleti olimpici hanno sofferto di nausea e persino di vomito dopo le loro gare in acque aperte.

Di recente, il governo francese ha investito circa 1,4 miliardi di euro per migliorare la qualità dell'acqua della Senna. Ciò ha comportato la connessione di numerosi edifici alle fogne, che in precedenza scaricavano le loro acque reflue direttamente nel fiume e nei suoi affluenti. È stato costruito anche un enorme bacino di deflusso a Parigi per impedire che il sistema fognario fuoriesca nella Senna durante i forti temporali, un evento comune prima di questo aggiornamento.

