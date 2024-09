- Schulz e i suoi collaboratori devono mostrare pazienza.

Dopo il forte acquazzone a Parigi, gli organizzatori del Triathlon Paralimpico hanno deciso di posticipare l'evento. Gli organizzatori hanno concluso che l'acqua della Senna era troppo inquinata per il nuoto a causa della scarsa qualità dell'acqua. Le gare sono state rinviate di un giorno, ma potrebbero avere luogo martedì se necessario. Come alternativa, c'è anche un piano per condurre solo un Duathlon, che include ciclismo e corsa.

Il portabandiera tedesco e due volte campione paralimpico Martin Schulz non è entusiasta di questa alternativa. Ha dichiarato: "Personalmente, penso che preferiremmo tutti nuotare nella Senna piuttosto che dover partecipare a un Duathlon". Schulz ha trovato il riprogrammazione all'ultimo minuto un po' inaspettata poiché la qualità dell'acqua era stata buona di recente.

Le competizioni di Triathlon programmate per lunedì sono ancora a rischio mentre continuano a monitorare la qualità dell'acqua. Il piano iniziale era di condurre le competizioni in due giorni, ma è stato spostato a domenica a causa delle previsioni meteorologiche.

"We're prepared for it"

Il coach tedesco Tom Kosmehl ha spiegato: "I parametri sono quasi entro la gamma di sicurezza, ma sono leggermente superiori al limite". Ha scoperto il rinvio dopo un incontro con la World Triathlon, il comitato organizzatore e le autorità francesi competenti. "Siamo ottimisti che tutto procederà come previsto domani. Il tempo è stabile. Ci stiamo preparando, ma c'è ancora una possibilità per martedì".

Gli ultimi test hanno rivelato un peggioramento della qualità dell'acqua nella Senna, rendendola inadatta al nuoto nel Pont Alexandre III, dove i triatleti erano destinati a competere. L'allenamento è stato anche rinviato il giorno precedente come precauzione. Tuttavia, Schulz ha dichiarato: "Era più una misura precauzionale. Stanno solo essendo molto cauti, che è generalmente una cosa buona. La stiamo accettando ora".

