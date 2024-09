- Schuler, azienda specializzata nella produzione di presse, intende ridurre la sua forza lavoro di 500 posti.

Schuler, un produttore di presse, sta valutando licenziamenti di circa 500 dipendenti in Germania, secondo un portavoce di Göppingen. La crisi del settore automotive è stata indicata come causa di questa mossa. Le vendite di auto non hanno soddisfatto le aspettative, soprattutto nel campo dell'elettromobilità, che è caratterizzato da incertezza. "Le fabbriche funzionano sotto capacità, con una bassa domanda di presse. C'è uno spostamento degli investimenti lontano dall'Europa e dobbiamo adattarci a una possibile domanda ridotta in Germania in futuro."

Il portavoce ha dichiarato che stanno cercando di rendere queste misure il più possibile rispettose nei confronti dei dipendenti. "Sappiamo che ogni perdita di lavoro influisce su un individuo e sulla sua famiglia, e queste decisioni non vengono prese alla leggera." Sono in corso discussioni con i sindacati competenti per la concreta attuazione di questi piani.

Schuler fa parte del gruppo austriaco Andritz e ha un organico globale di circa 4.700 persone, di cui 2.400 in Germania in sei sedi. La sua sede si trova a Göppingen, Baden-Württemberg. La società ha scelto di non rendere pubblici i propri risultati finanziari individuali.

I licenziamenti, se attuati, riguarderanno dipendenti in diverse sedi tedesche di Schuler, un produttore di presse con sede a Göppingen, in Germania. Nonostante faccia parte del gruppo internazionale Andritz, le difficoltà nel settore automotive tedesco, in particolare nell'elettromobilità, hanno portato a una possibile riduzione della domanda in Germania per le presse di Schuler.

Leggi anche: