- Schopper mantiene una forza lavoro adeguata per il progresso delle lingue

È uno dei principali progetti dell'amministrazione verde-nera del Baden-Württemberg, come ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Theresa Schopper, e non fallirà per mancanza di personale qualificato: il programma di sviluppo linguistico per asili e scuole elementari. "Abbiamo fatto i conti e crediamo di poterlo realizzare", ha detto la politica verde all'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda. Tuttavia, ha riconosciuto che reclutare personale qualificato sufficientemente numeroso non sarà facile.

Per realizzare questo progetto, Schopper si affida ai insegnanti e agli educatori degli asili che seguiranno una formazione supplementare in promozione linguistica. Inoltre, intende coinvolgere professionisti meno comuni nel settore dell'istruzione, come gli educatori per l'infanzia, secondo Schopper.

La ministra è ottimista sul fatto che, quando il progetto sarà completamente operativo, ci sarà personale sufficiente per gestire la promozione linguistica sul campo. "Date le molteplici opportunità di studio che abbiamo creato e che ora stanno entrando nelle scuole, e considerato il previsto calo delle iscrizioni alle scuole elementari, credo che avremo insegnanti sufficienti per offrire promozione linguistica", ha spiegato Schopper. Il concetto prevede quattro ore supplementari di promozione alla settimana. "Un singolo insegnante potrebbe gestire potenzialmente più gruppi", ha aggiunto.

Istruzione linguistica prima dell'iscrizione a scuola

A partire dall'anno scolastico successivo, lo stato investirà pesantemente in un pacchetto di promozione linguistica da un milione di euro per gli asili e le scuole elementari. I bambini che ancora faticano con la lingua all'esame di ammissione a scuola riceveranno un'intensa istruzione linguistica per quattro ore alla settimana prima di iniziare la scuola.

Se i bambini non parlano ancora sufficientemente il tedesco per frequentare la scuola elementare, verranno iscritti alle cosiddette classi di transizione a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Entro l'anno scolastico 2028/2029, verranno istituiti un totale di 832 luoghi in tutto lo stato. Da allora, la promozione linguistica sarà obbligatoria, secondo il governo dello stato. Poco prima delle vacanze estive, la coalizione ha approvato una nuova legge scolastica per creare la base legale per questo.

Il governo dello stato risponde a una preoccupante tendenza nelle prestazioni delle scuole elementari. Recenti studi sull'istruzione hanno mostrato un calo delle prestazioni nelle materie chiave come matematica e tedesco. Nel 2022, questo è stato evidente nei risultati deludenti dei test dei quarti elementari in matematica e tedesco: quasi un quinto dei bambini non ha raggiunto gli standard minimi in entrambe le materie. Inoltre, la percentuale di studenti di alto livello che raggiungono o superano lo standard in tedesco e matematica è diminuita.

