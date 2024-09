- Scholze esprime delusione per i risultati delle elezioni di domenica.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha espresso delusione per i risultati elettorali in Turingia e Sassonia, definendoli "difficili da mandare giù". Tuttavia, è stato lieto che le "proiezioni pessimistiche", che suggerivano che l'SPD potesse non superare la soglia del 5%, non si sono materializzate.

"I risultati delle elezioni di oggi sono difficili - anche per noi. Ma ecco il lato positivo: l'SPD è riuscito a mantenere la sua posizione. Abbiamo combattuto una campagna solida e trasparente", ha dichiarato Scholz, pubblicando la sua reazione iniziale su Instagram in qualità di membro del Bundestag. "Prova che la perseveranza paga. Ora si tratta di mirare costantemente a ottenere più sostegno e nuovo sostegno".

In queste elezioni, l'SPD ha registrato i suoi peggiori risultati in Sassonia e Turingia dal 1990, ottenendo il 7,3% e il 6,1% rispettivamente. In Turingia, il risultato è stato il peggiore di sempre per il partito in un'elezione statale.

Scholz ha espresso preoccupazione per le prestazioni dell'AfD in Sassonia e Turingia. Identificata come un gruppo estremista di destra, l'AfD ha ottenuto più del 30% dei voti in entrambi gli stati. "La Germania non può e non deve abituarsi a questo", ha affermato Scholz. "L'AfD sta facendo del male alla Germania, sta danneggiando la nostra economia, alimentando la divisione sociale e macchiando la reputazione del nostro paese. Tutti i partiti democratici sono ora chiamati a formare governi robusti senza l'involvementi di estremisti di destra".

Scholz ha risposto ai risultati elettorali questa volta in modo più rapido rispetto alla sconfitta dell'SPD nelle elezioni europee, dove hanno ottenuto il loro peggior risultato in un'elezione nazionale in 130 anni, riuscendo a ottenere solo il 13,9% in maggio. In quel momento, Scholz ha commentato la questione solo il giorno successivo in una conferenza stampa internazionale, il che ha anche suscitato controversie all'interno dell'SPD. È probabile che Scholz abbia deciso di condividere la sua risposta questa volta in qualità di membro del Bundestag poiché le elezioni e le attività di partito vengono generalmente gestite dal partito.

