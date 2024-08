Scholz viaggia a Solingen dopo un attacco mortale

Seguendo l'agenda, c'è stato un chat con i team dideploy a 10:15 e un annuncio stampa congiunto alle 10:35. C'era una grande presenza di agenti delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza della visita.

In una notte di festival cittadino affollata di venerdì, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite in un incidente di accoltellamento violento. Il principale sospetto si è costituito il giorno successivo. Il procuratore federale sta attualmente indagando il caso con l'accusa di terrorismo. Wüst ha fatto visita a Solingen sabato, accompagnato da figure come il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD).

Gli organizzatori del festival hanno richiesto supporto aggiuntivo dalla polizia locale per gestire la folla a causa della tensione aumentata dopo l'incidente di accoltellamento. Dopo la visita, Wüst e Faeser hanno incontrato le autorità cittadine per discutere dell'ottimizzazione delle misure di sicurezza nella zona.

