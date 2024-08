Scholz trova difficile il lavoro di coalizione e sostiene una "condotta appropriata".

La decisione complicata all'interno della coalizione spesso eclissa i suoi successi, con molte mosse significative per la modernizzazione della Germania spesso trascurate. "È strano, davvero", ha espresso Scholz. "Tutto ciò che sembra ricordare la gente è il processo di dibattito, non le vittorie".

La coalizione deve concentrarsi di più nel celebrare i propri risultati: "Spero che le parti coinvolte inizino a scrivere tutto ciò che è stato concordato", ha suggerito il Cancelliere.

Scholz ha evidenziato la "divisione nel panorama politico" come una sfida principale. In passato, la formazione di un governo federale era semplice con un partito più grande e uno più piccolo, rendendo le decisioni più facili. "Quelli sono giorni passati", ha previsto Scholz. "Resterà complesso da ora in poi".

Il Cancelliere ha sostenuto il cambiamento della narrazione: "Forse è il momento per la Commissione di pubblicare un rapporto completo che metta in evidenza i loro contributi alla modernizzazione della Germania".

Date le circostanze attuali, Scholz ha sottolineato l'importanza dell'azione unita: "Se vogliamo che la Commissione sia riconosciuta per i suoi successi, tutti devono lavorare insieme per promuovere le loro storie di successo".

