- Scholz trasmette messaggi di campagna diretti all'AfD.

Durante la discussione iniziale nel Bundestag, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha affrontato direttamente l'AfD e ha preso le distanze dal partito. Ha affermato con fermezza che il suo governo prenderà tutte le misure necessarie per contrastare l'aumento dei populisti di destra. Le prestazioni elettorali del partito in Sassonia e Turingia sono state "deludenti" secondo il Cancelliere. "Non ci abitueremo mai", ha affermato.

L'AfD è "bloccata nel passato" e sta cercando di ostacolare il progresso del paese verso un futuro migliore. Sotto il suo comando, il governo federale lavorerà per prevenire questo, ha promesso Scholz. L'AfD presenta un'immagine umana "superata". Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e agire, invece di indugiare sul passato.

L'amministrazione del Cancelliere respinge categoricamente qualsiasi forma di cooperazione con l'AfD, come espresso dalla Commissione. Di fronte all'opposizione dell'AfD, Scholz e la Commissione sono impegnati a promuovere politiche progressiste per l'avanzamento del paese.

