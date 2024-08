Scholz suggerisce che la nebbia dell'accordo di coalizione oscura i risultati.

Scholz ha reso chiaro che non aveva intenzione di misurare le sue parole con l'oro. In un certo senso, ogni amministrazione simboleggia un cambiamento: "Ogni governo è il precursore di quello successivo". Ora, la coalizione "Trafico Light" deve affrontare le questioni urgenti. Il loro obiettivo è "superare ostacoli significativi e mantenere un funzionamento fluido per noi". Scholz ha respinto le critiche dell'Unione riguardo all'efficacia della coalizione "Trafico Light". Dopo le elezioni federali del 2017, la CDU/CSU, i Verdi e l'FDP avevano tentato di formare una coalizione, ma non aveva funzionato. "La coalizione Jamaica non si è mai realizzata."

