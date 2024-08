Scholz sottolinea i risultati della coalizione Ampel.

È chiaro sentire il malcontento nella voce del Cancelliere Olaf Scholz quando parla del lavoro della sua coalizione negli ultimi mesi. Ripete spesso la parola "difficile" per descrivere la formazione del governo con tre partiti, il loro attuale governo e il bilancio. Le frequenti divergenze hanno lasciato SPD, Verdi e FDP distanti l'uno dall'altro.

La delusione aleggia da un po'. Gli elettori sono generalmente insoddisfatti delle prestazioni del governo federale, secondo i sondaggi, e molti membri della coalizione mettono in discussione il suo proseguimento 13 mesi prima delle prossime elezioni federali. La fiducia è giunta al limite. Il leader dei Verdi Omid Nouripour è stato uno dei più aperti nel manifestare i suoi sentimenti, definendo la coalizione "una coalizione di transizione dopo l'era di Merkel" in un'intervista estiva.

L'etichetta di "coalizione di transizione" non è una che Scholz prende alla leggera. "Ogni governo è il governo prima del prossimo," dice pragmaticamente, implicando che la coalizione potrebbe continuare se lo volesse. La coalizione del semaforo ha raggiunto diversi obiettivi chiave: accelerare la modernizzazione, gestire la crisi energetica, sostenere l'Ucraina e potenziare le capacità difensive della Bundeswehr. Tuttavia, Scholz ammette che raggiungere questi obiettivi è stato difficile e la nebbia delle trattative potrebbe nascondere i veri successi della coalizione.

La tensione tra i partner della coalizione sembra evidente nelle continue critiche. Il Vice-Cancelliere Robert Habeck ha espresso il suo fastidio per il bilancio, dicendo che trovare altri tre miliardi di euro in un bilancio di oltre 450 miliardi non dovrebbe essere così difficile. L'SPD è ansioso per la riforma del freno al debito nel prossimo periodo legislativo senza l'FDP, mentre l'FDP prende decisioni che sembrano provocare i suoi partner di coalizione.

