- Scholz sostiene Woidke <unk> L'SPD sta accendendo una campagna elettorale ardente

Il Cancelliere Olaf Scholz ha offerto il suo sostegno a Dietmar Woidke, Presidente del Ministero di Brandeburgo, rafforzando la sua campagna elettorale. "Dietmar Woidke è un Presidente del Ministero eccezionale e otterrà un potente mandato, che gli permetterà di formare il prossimo governo nel Brandeburgo", ha dichiarato Scholz durante un'intervista con Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) e l'Agenzia stampa tedesca. Scholz, il cui collegio elettorale federale si trova a Potsdam, avrebbe dovuto parlare inizialmente a un festival estivo dell'SPD, ma ha fatto campagna in Sassonia invece.

Il Presidente del Ministero del Brandeburgo Woidke aveva precedentemente espresso il desiderio di evitare campagne con figure di spicco di Berlino. L'SPD si attesta attualmente al 15% a livello nazionale, con un sondaggio che mostra il Brandeburgo al 20% - dietro l'AfD con il 24%.

Al festival estivo, Woidke e Scholz hanno avuto una breve discussione sull'imminente sprint elettorale prima che Woidke se ne andasse, dando una pacca sulla schiena a Scholz. Numerosi ospiti hanno scattato foto con Scholz e hanno conversato con lui durante l'evento.

Woidke sfida i sondaggi

Tre settimane prima delle elezioni statali, Woidke ha fatto della lotta alla destra il principale obiettivo della sua campagna. "Non dobbiamo mai permettere che il fascismo, l'estremismo di destra e l'ostilità verso le persone diventino la dottrina di questo stato", ha dichiarato durante un evento elettorale. "Per evitare che la bandiera del Brandeburgo - la nostra amata bandiera del Brandeburgo - acquisisca macchie marroni sgradevoli, quello, cari colleghi, è il mio obiettivo principale".

Il politico dell'SPD ha espresso ottimismo. "Siamo uniti, siamo determinati e vinceremo queste elezioni statali il 22 settembre - quella è la mia promessa per voi", ha affermato. Il futuro politico di Woidke è legato a una vittoria per il suo SPD, che ha guidato il Brandeburgo dal 1990 con diversi partner, con Woidke che ha prestato servizio come Presidente del Ministero dal 2013.

Woidke ha sottolineato che il Brandeburgo è diventato nuovamente una terra di immigrazione grazie all'apertura, alla tolleranza, alla libertà e alla democrazia, portando a una significativa crescita economica. "Non c'è altra strada per questa terra", ha affermato. Ha criticato duramente l'AfD. "Sono le persone che vogliono escludere, sono le persone che non stanno offrendo un'alternativa, ma piuttosto la rovina per la nostra terra".

Woidke è stato anche incoraggiato dal Presidente del Ministero della Saarland e collega di partito Anke Rehlinger, che gli ha augurato "buona fortuna". "Non si tratta di lamentarsi, si tratta di fare. Dietmar è un uomo d'azione", ha detto Rehlinger.

Pannelli controversi della JU Brandeburgo

La Giovane Unione (JU) Brandeburgo ha umoristicamente affrontato Scholz e Woidke, posizionando otto pannelli con le loro immagini a Potsdam, secondo il loro resoconto. La segnaletica recitava: "Due voci forti per il Brandeburgo - votare per Woidke significa votare per Scholz". L'SPD ha evidenziato che la CDU non stava rispettando le norme legali, poiché la JU aveva utilizzato il logo dell'SPD senza un'autorizzazione chiara.**

La politician

Leggi anche: