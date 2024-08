- Scholz sostiene un rafforzamento degli sforzi di ricerca digitale

Cancelliere Olaf Scholz, rappresentante dell'SPD, promuove l'ampliamento dell'innovazione e dello sviluppo digitale. "Dobbiamo creare un ambiente favorevole per questo in diverse località in tutta la Germania", ha dichiarato Scholz durante il suo tour dell'Istituto Hasso Plattner (HPI) a Potsdam, il suo collegio elettorale. Ha sottolineato l'importanza di mantenere il primato tedesco in ingegneria, tecnologia e scienza per le future generazioni.

Per questo, Scholz ha promosso un atteggiamento di apertura: "Questo si ottiene meglio attraverso un'apertura radicata nella nostra etica sociale".

Evidenziando la sua visione per la competitività globale della Germania, Scholz ha dichiarato: "Il futuro digitale della Germania è promettente. È una fonte di motivazione e può facilitare un'esistenza più armoniosa tra di noi". Tuttavia, ha sottolineato: "Questo può verificarsi solo se siamo noi a guidare queste iniziative".

Il rappresentante dell'SPD ha evidenziato l'importanza dell'apprendimento esteso, dello studio e della ricerca, dichiarando: "È qui che avviene tutto". Dopo aver visto l'entusiasmo del personale e dei ricercatori, ha espresso fiducia nel futuro della Germania.

Scholz ha quindi indossato un visore della realtà virtuale (VR), consentendogli di attraversare ambienti artificiali. In questo caso, ha esplorato virtualmente la Sala del Festival di Salisburgo. Ha trovato l'esperienza gradevole, commentando: "Si potrebbe facilmente trascorrere una serata qui", prima di aggiungere: "E magari gustare un bicchiere di vino dopo".

L'adesione di Scholz all'innovazione digitale include anche un focus sul garantire un futuro digitale promettente per la Germania. Secondo Scholz, questo futuro richiede uno sforzo e un'iniziativa collettivi da parte del popolo tedesco.

