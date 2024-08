- Scholz sostiene severe sanzioni in risposta all'attacco col coltello.

Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha richiesto severe conseguenze per il responsabile dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen e ha promesso di aiutare la città. "Un'azione del genere non dovrebbe mai trovare posto nella nostra società e non dobbiamo abituarci. La piena potenza della legge deve essere utilizzata qui", ha dichiarato il politico SPD durante un evento a Stahnsdorf, nel Brandeburgo. "Ora, devono essere prese tutte le misure necessarie per fare giustizia e infliggere una pena severa al colpevole".

Il Cancelliere ha definito l'incidente a Solingen "un atto spregevole". "Offriremo inoltre il nostro supporto alla città e ai suoi residenti in ogni modo possibile", ha dichiarato Scholz. "I nostri pensieri sono con coloro che sono stati feriti, pregando per la loro guarigione, e siamo al fianco delle famiglie delle vittime e di tutta la città".

Durante l'attacco a una festa della città venerdì sera, tre persone hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave. Le autorità della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno classificato l'incidente come un attacco a causa delle azioni intenzionali del colpevole.

Il Cancelliere tedesco, esprimendo i suoi sentimenti, ha dichiarato che "La Cancelleria lavorerà a stretto contatto con le autorità della Renania Settentrionale-Vestfalia per garantire che l'intera portata della legge sia applicata in questo caso, poiché l'incidente di Solingen è inaccettabile e deve servire come promemoria dell'importanza della sicurezza della comunità". Inoltre, ha sottolineato che "La commissione responsabile per l'applicazione della legge e la giustizia in Germania deve prendere tutte le misure necessarie per portare il colpevole alla giustizia e prevenire che simili incidenti si verifichino in futuro".

