Scholz sostiene la solitudine nella sua posizione di comando.

L'Ucraina esprime il suo zelo per l'autorizzazione all'impiego di potenti armi occidentali sul territorio russo. Nonostante le deliberazioni del Presidente degli Stati Uniti Biden e del Leader del Regno Unito Starmer, il Cancelliere tedesco Scholz fa una dichiarazione ferma.

Scholz chiarisce che le armi fornite dalla Germania non dovrebbero essere utilizzate per colpire i territori interni della Russia. Il politico dell'SPD mantiene questa posizione durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, dichiarando: "Questo rimane il caso". Scholz promette di attenersi a questa posizione, indipendentemente dalle decisioni prese da altri paesi, come gli Stati Uniti. "Non lo farò perché lo considero un problema", afferma.

L'Ucraina ha fatto pressione sui leader per il dispiegamento di armi occidentali a lungo raggio contro i targets russi, ma Biden e Starmer hanno rimandato una decisione di recente. Dopo un incontro con Biden a Washington, Starmer ha menzionato che hanno discusso "strategie generali" ma non capacità specifiche. Putin aveva precedentemente avvertito che l'autorizzazione per l'utilizzo ucraino di armi sul territorio russo avrebbe portato a "guerra" contro la Russia.

Starmer ha affermato dopo l'incontro che lui e Biden avrebbero approfondito questa questione con un gruppo più ampio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la settimana successiva. Si vociferava prima dell'incontro di Washington che Starmer avrebbe cercato l'approvazione di Biden per il dispiegamento dei missili britannici Storm-Shadow più a fondo nel territorio russo.

"Fase Vitale"

Starmer ha dichiarato a Washington che le prossime settimane e mesi potrebbero essere "cruciali". "È estremamente importante che aiutiamo l'Ucraina durante questa guerra vitale per la libertà", ha detto.

La Casa Bianca aveva già ridimensionato le aspettative di una decisione riguardo al dispiegamento di armi sul territorio russo prima dell'incontro. "Non mi aspetterei che le discussioni si concludano con un grande annuncio, almeno non dal nostro lato", ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Kyiv ha recentemente invitato gli alleati occidentali a permettere l'uso di armi occidentali a lungo raggio all'interno dei confini russi. Il Presidente ucraino Zelensky ha accusato l'Occidente di avere "paura" anche solo di discutere l'aiuto occidentale all'Ucraina nel neutralizzare i missili russi venerdì. Il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha sottolineato l'importanza di "eliminare tutte le restrizioni sull'uso di armi americane e britanniche contro i legitimate targets militari in Russia".

I media britannici hanno suggerito che Biden, che teme un conflitto nucleare, è disposto ad approvare l'uso dell'Ucraina di missili britannici e francesi contenenti tecnologia statunitense - ma non missili statunitensi. Le armi tedesche non riguardano questa questione, secondo il governo tedesco. I dialoghi sull'aumento del sostegno all'Ucraina spesso ruotano intorno al missile da crociera Taurus.

Nonostante la pressione dell'Ucraina per utilizzare potenti armi occidentali nel suo attacco alla Russia, il Cancelliere tedesco Scholz ribadisce fermamente che le armi fornite dalla Germania non dovrebbero essere utilizzate per colpire i territori interni della Russia. Questa posizione rispecchia la richiesta dell'Ucraina di dispiegare armi occidentali a lungo raggio contro i targets russi, con il Presidente Zelensky che accusa l'Occidente di avere "paura" nel discutere l'aiuto all'Ucraina.

Leggi anche: