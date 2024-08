- Scholz sostiene la rapida adozione di contromisure a seguito dell'incidente di Solingen.

Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha espresso soddisfazione per le immediate e precise azioni del governo federale seguite all'incidente di Solingen, nonché per il pacchetto di misure presentato in seguito. "È fantastico che le cose siano andate così velocemente e con precisione", ha commentato durante un dialogo con i cittadini a Seelow, nel Brandeburgo, nonostante la sua assenza alla presentazione a causa delle vacanze estive.

L'attuazione rapida di queste misure è ora una priorità. "Stiamo anche brainstormando con tutti per trovare intelligenti suggerimenti aggiuntivi", ha dichiarato Scholz, facendo riferimento ai commenti dell'opposizione. L'Unione ha recentemente offerto la propria collaborazione al governo federale per questioni relative alla migrazione irregolare e all'estremismo islamico. Scholz ha già programmato colloqui con i Länder e la CDU/CSU, la principale forza di opposizione nel Bundestag, per la settimana successiva.

A seguito dell'incidente di Solingen, il governo della coalizione ha raggiunto un consenso su nuove misure per contrastare il terrorismo islamico, gestire la migrazione irregolare e stringere le regolamentazioni sulle armi da fuoco.

Il consenso su nuove misure è una risposta diretta all'attacco con coltello a Solingen. Il governo federale sta attivamente cercando ulteriori strategie per contrastare il terrorismo islamico e gestire la migrazione, come menzionato dal Cancelliere Scholz.

