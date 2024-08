- Scholz sostiene il principio del diritto di asilo personale

Il Cancelliere Olaf Scholz conferma il diritto individuale di chiedere asilo. "Il diritto di chiedere asilo rimane invariato. È previsto nella nostra Costituzione e nessuno lo sta mettendo in discussione con il mio sostegno," ha dichiarato Scholz nel programma ZDF-"heute journal". La dichiarazione è arrivata poche ore dopo un incontro con il leader della CDU Friedrich Merz. Dopo l'attacco presunto di un islamista a Solingen, che ha lasciato tre morti venerdì, Merz aveva suggerito un divieto universale di accogliere rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan, definendolo successivamente un 'divieto ufficioso'.

Il politico dell'Interno dell'SPD interpreta la proposta di Merz come una campagna politica

Durante l'incontro, Merz ha proposto a Scholz un riposizionamento congiunto della politica migratoria - anche senza il sostegno dei partner della coalizione Verdi e FDP, che equivale a una richiesta di scioglimento della coalizione. La posizione definitiva di Scholz è ancora in attesa. Il ministro dell'Interno dell'SPD, Dirk Wiese, ha informato i giornali del gruppo Funke: "L'attributo del nostro paese è la capacità di superare i confini dei partiti in momenti difficili. Ma dovrebbe essere fatto sinceramente. La richiesta di scioglimento della coalizione non sta realmente affrontando la questione attuale. Ne sono profondamente dispiaciuto". Domenica si terranno le elezioni in Sassonia e Turingia.

L'FDP trova rispondenza nelle proposte di Merz

A differenza dei Verdi, il capo dell'FDP Christian Lindner ha sostenuto le proposte di Merz. Ha dichiarato al Bild: "L'FDP è pronto per le collaborazioni transpartitiche per attuare in modo pragmatico un approccio alla politica migratoria guidato sia a livello federale che statale. Le proposte di Merz sulla migrazione sono molto simili a quelle dell'FDP". Lindner ha inoltre confermato: "Inoltre, suggeriamo che i rifugiati provenienti da paesi come quello dell'autore dell'attacco di Solingen (Siria) non ricevano più i benefici sociali tedeschi, consentendo loro di viaggiare verso i paesi dell'UE responsabili".

I Verdi mettono in discussione il tono di Merz

Sebbene openness to discussioni, la parlamentare del gruppo dei Verdi Irene Mihalic ha criticato il tono aggressivo di Merz. "Il capo della più grande fazione dell'opposizione sta deviando dalle sue responsabilità invece di affrontare la questione", ha dichiarato al Bild. La leader del gruppo dei Verdi Britta Haßelmann ha dichiarato all'agenzia di stampa DPA: "Tutte le parti democratiche sono responsabili per contrastare le minacce del terrore islamista. Il governo federale e quello statale condividono questa responsabilità". Servono misure mirate e soluzioni reali, non un'agenda personale. Non ha fatto il nome di Merz.

Merz ora utilizza il termine 'divieto di fatto per l'accoglienza dei rifugiati'

Difendendo la sua richiesta di un divieto di accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan, Merz ha dichiarato che la sua proposta non comporta la modifica della legge sull'asilo nella Costituzione. Invece, "condurrà a un divieto di fatto per l'accoglienza dei rifugiati", come dichiarato in un documento di quattro pagine 'Domande e risposte' inviato ai membri del consiglio del partito dopo l'incontro con Scholz.

I resoconti dell'agenzia di stampa dpa suggeriscono che la proposta di Merz per una sospensione dell'accoglienza dei rifugiati ha sollevato domande all'interno del suo partito sulla sua legalità. Merz ha fatto questa richiesta durante il weekend, poco dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen. Il sospetto, un siriano di 26 anni, è attualmente in custodia

Leggi anche: