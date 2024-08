Scholz sostiene il diritto fondamentale di asilo dei cittadini

In Germania, il principio di asilo individuale è saldamente stabilito. Nonostante ciò, Friedrich Merz si batte per fermare l'afflusso di persone dalla Siria e dall'Afghanistan, cercando di attuare questo cambiamento "praticamente" senza modificare la Legge Fondamentale. SPD e Verdi esprimono dissenso, mentre il FDP mostra una certa inclinazione verso le proposte di Merz.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz non ha intenzione di intaccare il principio di asilo individuale. Parlando su ZDF, Scholz ha dichiarato: "Il principio di asilo individuale rimane intatto. È previsto nella nostra Legge Fondamentale e nessuno lo metterà in discussione con il mio sostegno". Questa dichiarazione è stata fatta poche ore dopo un incontro con il leader della CDU, Friedrich Merz.

Merz, in risposta all'attacco islamista di Solingen che ha causato tre morti, tra le altre cose, ha chiesto una sospensione completa dei richiedenti asilo dalla Siria e dall'Afghanistan martedì sera. Merz ha poi definito questo una "sospensione di fatto". Merz ha presentato la sua proposta per una riforma della politica migratoria a Scholz, suggerendo una possibile collaborazione, anche se ciò significava agire senza i partner di coalizione come i Verdi e il FDP, che potrebbe essere interpretato come un invito al collasso della coalizione.

Il politico dell'SPD Dirk Wiese ha espresso preoccupazione per l'invito di Merz al collasso della coalizione, dichiarando ai giornali del gruppo Funke: "Questo paese è noto per la sua capacità di superare i momenti difficili grazie alla collaborazione tra il governo e l'opposizione. Ma questo deve essere fatto con la massima serietà. L'invito al collasso della coalizione è probabilmente dovuto alle elezioni imminenti domenica. Profondamente rammaricato per questo". Le elezioni erano previste per la Sassonia e la Turingia domenica.

Il FDP sostiene le proposte

Il leader del FDP, Christian Lindner, ha espresso sostegno alle proposte di Merz, dichiarando a "Bild": "Il FDP è aperto alle iniziative trasversali per l'attuazione della realpolitik nell'ambito delle politiche migratorie a livello federale e statale. Le proposte di migrazione di Mr. Merz sono in gran parte in linea con quelle del FDP". Lindner ha inoltre proposto: "Inoltre, suggeriamo di tagliare i benefici sociali per i rifugiati di Dublin in Germania, come il sospetto attacker di Solingen, consentendo loro di trasferirsi nel paese dell'UE responsabile".

La leader della fazione verde, Britta Haßelmann, ha dichiarato: "Tutte le parti democratiche condividono la responsabilità di contrastare i pericoli del terrorismo islamico, con il governo federale e quello statale che condividono questa responsabilità". Ha sostenuto misure mirate e soluzioni realistiche, aggiungendo: "Non si tratta di profilazione personale"; senza menzionare specificamente Merz.

Merz: Nessuna richiesta di modifica della Legge Fondamentale

Merz ha giustificato la sua proposta di sospendere l'ingresso dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan in linea di principio, ora sostenendo solo una "sospensione di fatto", che le sue proposte porterebbero. Un documento di quattro pagine "Domande e Risposte" inviato ai membri del consiglio federale del suo partito dopo il suo incontro con Scholz ha dichiarato: "Non chiediamo una modifica della legge sull

