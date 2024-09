Scholz sostiene che le democrazie dovrebbero estrarre direttamente materie prime come il litio.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz incoraggia i paesi democratici a intensificare i propri sforzi di estrazione di minerali. In un discorso all'associazione chimica VCI a Berlino, Scholz ha incoraggiato questa mossa per ridurre la dipendenza dalle importazioni dai regimi autoritari. Ha sottolineato: "Possiamo gestire questo responsabilmente", riconoscendo i movimenti di protesta in vari paesi. Menzionando specificamente l'estrazione di litio in Sassonia o nella Valle del Reno, Scholz ha suggerito: "Dovremmo facilitare anche in Portogallo e incoraggiare i progressi lì". In qualità di Cancelliere tedesco, Scholz esprime il suo sostegno.

In mezzo alle manifestazioni contro l'estrazione in Serbia, Scholz ha rassicurato il Presidente serbo Aleksandar Vucic sull'aiuto durante una telefonata. Il litio è vitale per la produzione di batterie e la Germania e l'UE pianificano di ridurre la dipendenza dal ulteriore processo in Cina. La Serbia mira ad affermarsi come hub europeo per l'estrazione di litio e la produzione di batterie, ma gli attivisti ambientalisti si oppongono fermamente a questo piano.

Riconoscendo l'importanza strategica del litio per la produzione di batterie, Scholz ha proposto di espandere gli sforzi di estrazione di litio della Germania, compresi i potenziali siti in Sassonia o nella Valle del Reno, per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Data l'importanza della produzione di materie prime, è fondamentale che i paesi democratici migliorino le loro capacità di estrazione di minerali.

