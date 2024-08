Scholz si sta lasciando andare in una tenda da banchetto, consumando in eccesso e potenzialmente danneggiando la sua salute.

Come leader federale, Scholz tiene un discorso all'evento tradizionale Stoppelmarkt, in Bassa Sassonia. La sua apparizione viene accolta con grande entusiasmo. Scholz conquista la folla con il suo umorismo autoironico. Con un sorriso furbo, menziona la sua presunta incapacità di comunicare efficacemente.

Il Cancelliere federale tedesco Olaf Scholz ha aggiunto una dose di umorismo al suo discorso al tradizionale festival Stoppelmarkt di Vechta, in Bassa Sassonia. Con una risata, ha confessato: "Ero più ansioso per questo discorso che per parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite". Secondo il giornale del festival, Scholz ha detto di essere noto come un oratore tranquillo piuttosto che come un oratore.

"Lasciate che vi dica, non è stato facile ottenere questo titolo", ha scherzato, suscitando una risata tra la folla. Gli abitanti della Bassa Sassonia vengono spesso criticati per la loro mancanza di vivacità, ha scherzato Scholz: "Ma è una completa invenzione - semplicemente ponderiamo prima di parlare, e a volte per ore".

Scholz, come primo cancelliere federale, è stato il primo a parlare al Stoppelmarkt. Il sindaco di Vechta, Kristian Kater, aveva esteso l'invito per la 726ª edizione del tradizionale festival.

Salvezza dell'arsenale Meyer Werft vicina

Prima del discorso di Scholz, il Presidente del Ministero della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha tenuto un discorso di benvenuto. Weil ha sottolineato che la presenza di un cancelliere federale al Stoppelmarkt significa che il festival è stato riconosciuto come un importante punto di riferimento culturale nazionale.

In tono più serio, Weil ha anche discusso gli sforzi per salvare l'arsenale di Papenburg-based Meyer Werft, che è sull'orlo del fallimento. Ha sottolineato che preservare l'arsenale dalla chiusura è una priorità per tutti quelli coinvolti, poiché i resoconti indicano che un accordo per il suo salvataggio è imminente. "La partita non è ancora vinta, ma i progressi sono promettenti", ha incoraggiato, mentre gli applausi riempivano la stanza.

Dopo aver tenuto il suo discorso umoristico, Scholz ha riconosciuto le critiche spesso rivolte agli abitanti della Bassa Sassonia, dicendo: "La gente potrebbe pensare che i nordici siano sempre

