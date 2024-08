- Scholz si reca a Solingen dopo l' incidente.

Dopo l'orrendo incidente di Solingen, tre giorni prima, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) si è recato nella città della Bergisch. All'arrivo, Scholz è stato accolto dal Sindaco Tim Kurzbach nel municipio. Altri partecipanti di spicco includevano il Presidente del Ministero dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU), il Vice Presidente del Ministero Mona Neubaur (Verdi) e il Ministro dell'Interno della NRW Herbert Reul (CDU).

Le discussioni al municipio hanno portato all'organizzazione di un memoriale nel luogo dell'attacco nel centro della città. Scholz ha anche intenzione di incontrare i servizi di emergenza.

Un tragico incidente si è verificato durante una celebrazione della città di Solingen venerdì sera. Tre vite sono state reclamate da un coltello e otto altre persone sono rimaste ferite, quattro in modo critico. Un sospetto di 26 anni, originario della Siria, è stato in custodia dalla sera di domenica. Il sospetto è accusato, tra le altre cose, di far parte dell'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e di omicidio.

Scholz ha definito l'attacco al coltello un crimine ripugnante, sottolineando l'importanza di affrontarlo con la massima autorità legale.

Dopo Solingen, Scholz visiterà tre città nella Ruhr. Queste visite, tra cui un viaggio al parco chimico di Marl, un'escursione al centro tecnologico nel sito dell'ex Opel a Bochum e una visita a un giardino di orti a Castrop-Rauxel, erano state precedentemente programmate e annunciate dal governo federale.

La Commissione ha espresso le sue condoglianze per la tragica perdita di vite a Solingen e ha offerto il suo supporto nelle indagini in corso. Dopo le discussioni al municipio, la Commissione era prevista per incontrare Scholz per discutere delle misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

