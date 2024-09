Scholz si oppone a un divieto globale dei composti chimici.

Il Cancelliere Olaf Scholz non è favorevole a un divieto generale di alcuni gruppi chimici senza distinzioni. Durante un incontro con l'Associazione dell'Industria Chimica (VCI) a Berlino, ha dichiarato che i PFAS, spesso chiamati 'chimici eterni', dovrebbero essere proibiti solo se i loro effetti dannosi sono dimostrati e esistono alternative più sicure.

Ha spiegato che fino a quando non ci sono alternative e i loro benefici superano i rischi, il loro utilizzo dovrebbe rimanere permesso, come nei dispositivi medici, nei semiconduttori o negli elettrolizzatori. "Finché non ci saranno alternative adeguate, ci serviranno periodi di transizione e eccezioni", ha sottolineato Scholz.

Il governo tedesco rimane impegnato nell'implementare un approccio 'realistico e giusto' per la regolamentazione dei PFAS e la revisione del Regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH), ha informato Scholz alle aziende chimiche tedesche. "Contateci per il futuro. È cruciale avere una strada distinta nella scena politica di Bruxelles".

I PFAS (sostanze perfluoro e polifluoroalchiliche) non si trovano naturalmente nell'ambiente e hanno una vita estremamente lunga, a seconda della sostanza. Tendono ad accumularsi nel tempo. Il gruppo chimico è composto da più di 10.000 composti diversi, molti dei quali sono altamente tossici, specialmente per lo sviluppo dei bambini. I PFAS sono sospettati di causare danni epatici e di poter portare a tumori ai reni e ai testicoli.

A causa delle loro caratteristiche uniche, questi composti vengono utilizzati in una vasta gamma di prodotti, dall'abbigliamento alla cucina ai cosmetici. Nell'Unione Europea, si sta discutendo dell'idea di proibire i PFAS con alcune esenzioni. Le associazioni industriali vedono questo come una possibile minaccia per i settori avanzati.

Il Cancelliere Scholz ha sottolineato che, sebbene non ci siano ancora alternative più sicure per i PFAS, il loro utilizzo dovrebbe essere permesso in settori in cui i benefici superano i rischi, come nei dispositivi medici o nei semiconduttori. Il cancelliere ha anche sostenuto la necessità di periodi di transizione e eccezioni fino all'emergere di alternative valide.

Comprendendo la complessità della regolamentazione dei PFAS, Scholz ha assicurato l'industria chimica che il governo tedesco adatterà un approccio 'realistico e giusto', tenendo conto della necessità di una strada chiara nella scena politica di Bruxelles e valutando altri chimici all'interno dello stesso gruppo con diversi livelli di tossicità e applicazioni.

Leggi anche: