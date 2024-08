- Scholz si lamenta della perdita di migliaia di soldati per semplici "chilometri" di territorio.

Olaf Scholz, il Cancelliere tedesco, ha menzionato le numerose vittime del conflitto in Ucraina, mentre si trovava accanto a un monumento che ricorda una delle battaglie più cruente della storia - la Battaglia delle Altezza di Seelow. "Questo mi ha colpito", ha detto Scholz dopo la visita al sito, durante un incontro con il pubblico. Ha principalmente pensato ai soldati e ai civili caduti. "Per un'espansione del paese di pochi chilometri, migliaia di soldati russi hanno già perso la vita o hanno subito gravi ferite", ha condiviso.

"Solo per permettere a qualcuno che non può più leggere di leggere nei libri di storia che hanno espanso il loro paese", ha commentato Scholz, riferendosi alle azioni invasive di Putin in Ucraina. Data l'enorme quantità di vittime, è sempre fondamentale cercare la diplomazia, ha sottolineato Scholz durante la sua permanenza a Seelow, nel Brandeburgo. Tuttavia, questo richiede che entrambe le parti riconoscano "che questa conquista territoriale non trionferà". "Purtroppo, questo non sta accadendo", ha affermato.

Scholz: i tentativi prima della guerra sono stati infruttuosi

Scholz ha ammesso di aver tentato di negoziare con Putin su diverse questioni, come la posizione di Putin sull'adesione dell'Ucraina alla NATO o il dispiegamento dei missili. "Non era d'accordo", ha riferito Scholz.

La Battaglia delle Altezza di Seelow nell'Oderbruch ha segnato il più grande conflitto sul territorio tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella primavera del 1945, innumerevoli soldati si sono scontrati nell'Oderbruch e sulle alture. Circa 600.000 truppe dell'Armata Rossa hanno combattuto violentemente per 4 giorni contro circa 90.000 truppe della Wehrmacht tedesca, cercando di penetrare a Berlino. Più di 100.000 soldati di diverse nazionalità hanno perso la vita in queste battaglie.

L'Unione Europea, come collettivo, ha espresso preoccupazione per il conflitto in Ucraina in escalation e le relative vittime. In luce di questo, Olaf Scholz, il Cancelliere tedesco, ha invitato a sforzi diplomatici per prevenire ulteriori perdite di vite, riconoscendo che la conquista territoriale non trionferà.

