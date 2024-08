Scholz si impegna a stare al fianco dell'Ucraina

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto le accuse secondo cui la Germania starebbe pianificando di ridurre l'aiuto all'Ucraina, attualmente sotto attacco da parte della Russia. Ha fatto questa dichiarazione durante la trasmissione speciale di Sat.1 "Dove si trova la Germania?". Ha espresso sorpresa riguardo allo stato attuale delle discussioni.

La Germania ha destinato un aiuto militare previsto di quattro miliardi di euro per l'anno prossimo, la cifra più alta tra i paesi europei. Inoltre, l'Ucraina dovrebbe ricevere un prestito di 50 miliardi di euro dai paesi del G7, con gli interessi coperti dalle entrate generate dai beni del governo russo congelati.

Con queste risorse, l'Ucraina avrà la capacità di acquistare da sola le armi difensive necessarie, secondo Scholz. Questo metodo specifico non è stato ancora approvato a livello internazionale, ma Scholz è stato chiaro: "Non c'è assolutamente alcun dubbio su questa questione".

