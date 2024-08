- Scholz ritiene che l'estrazione di gas prima di Borkum sia probabile.

Cancelliere Olaf Scholz, rappresentante dell'SPD, prevede che i lavori di trivellazione inizieranno presto intorno all'isola del Mare del Nord di Blokhem. "I permessi sono stati concessi sul lato olandese e i permessi sono stati concessi sul lato tedesco", ha dichiarato Scholz alla stazione radio ffn. "È abbastanza improbabile ipotizzare che questo progetto non si materializzerà".

La amministrazione regionale della Bassa Sassonia ha recentemente concesso alla società olandese One-Dyas una licenza di 18 anni per queste trivellazioni contestate. La trivellazione si estenderà dalle acque olandesi sottoterra nel territorio tedesco vicino al Parco Nazionale del Mare Wadden. Tuttavia, un accordo tra Germania e Olanda non è ancora stato siglato per l'estrazione di gas.

Gli attivisti stanno chiedendo al governo federale di bloccare l'estrazione di gas vicino all'isola del Mare del Nord di Blokhem. Il ministro federale dell'Ambiente Steffi Lemke, rappresentante dei Verdi, ha recentemente espresso preoccupazioni e ha chiamato per la conservazione del Mare Wadden. Il ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) prevede sfide legali e è riluttante a procedere prima di eventuali sentenze della corte.

La trivellazione del gas prevista intorno a Blokhem potrebbe potenzialmente portare a una significativa produzione di gas. Nonostante la licenza concessa a One-Dyas per l'estrazione di gas sia stata finalizzata tra Germania e Olanda, si prevedono sfide legali che ritarderanno la produzione effettiva di gas.

