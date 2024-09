Scholz rifiuta di fornire missili da crociera Taurus alle 19:20.

18:29 Stoltenberg: NATO avrebbe potuto fornire più armi per scoraggiare l'attacco russo all'UcrainaNATO avrebbe potuto fornire all'Ucraina più armi per scoraggiare un'invasione russa, come dichiarato dal Segretario Generale di NATO Jens Stoltenberg in un'intervista con "FAZ". "Ora stiamo inviando attrezzatura militare per la battaglia - avremmo potuto inviare attrezzatura militare per prevenire la battaglia", ha detto Stoltenberg. Il giorno in cui è iniziato il conflitto ha rappresentato la peggiore esperienza del suo mandato decennale, secondo lui. Stoltenberg lascerà l'incarico di Segretario Generale della NATO il 1º ottobre, passando il testimone all'ex Primo Ministro olandese Mark Rutte.

17:50 Scholz cerca chiarezza sulla proprietà della raffineria PCK a Schwedt entro la fine dell'annoIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz spera di raggiungere una risoluzione entro la fine dell'anno riguardo alla struttura di proprietà della raffineria PCK a Schwedt. "Stiamo lavorando per avere chiarezza entro la fine dell'anno", ha detto Scholz durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau. È stato chiarito che Rosneft, il co-proprietario russo, deve vendere la sua quota sotto la tutela del governo tedesco. Scholz è informato sulle trattative "plausibili" in corso. Riguardo a un potenziale investitore qatariota, Scholz ha dichiarato: "Sappiamo chi sta parlando con chi e di cosa". Inoltre, il Kazakistan ha sostituito il petrolio russo con l'olio che fornisce a Schwedt attraverso un oleodotto russo dopo l'attacco russo all'Ucraina. Inizialmente, il governo tedesco ha prorogato la tutela di Rosneft di sei mesi, tenendo conto delle trattative in corso. L'alternativa è l'espropriazione della quota russa, che si considera legalmente complessa.

17:24 Scholz mantiene l'obiezione all'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina contro la RussiaIl Cancelliere Olaf Scholz ha ribadito che l'Ucraina non sarebbe autorizzata ad utilizzare armi con portata estesa, fornite dalla Germania, per colpire obiettivi russi profondi all'interno del paese. "Questo ancora vale", ha detto il politico SPD durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, nel Brandeburgo. "Di conseguenza, rimarrò della mia opinione, anche se altri paesi adottano un approccio diverso", ha aggiunto Scholz, riferendosi agli Stati Uniti. "Non lo farò perché lo considero un problema". L'arma con la portata più lunga consegnata dalla Germania all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, con una portata massima di 84 chilometri.

16:57 Hofreiter avverte di un possibile afflusso di "centinaia di migliaia di rifugiati" dall'UcrainaMentre vengono estesi i controlli alle frontiere in Germania, il presidente del Comitato per gli Affari Europei del Bundestag, Anton Hofreiter, sostiene un approccio unificato con la Polonia e altri paesi. "Senza un continuo sostegno all'Ucraina, dobbiamo aspettarci centinaia di migliaia di rifugiati dall'azione aggressiva della Russia in Ucraina nei prossimi anni", ha dichiarato Hofreiter al "Tagesspiegel", facendo riferimento alla critica del Primo Ministro polacco Donald Tusk sui controlli alle frontiere aggiuntivi in Germania. Hofreiter sottolinea la necessità di una soluzione per la politica migratoria europea. Avverte che l'imposizione di controlli alle frontiere da parte degli stati membri individuali potrebbe segnare la fine dell'UE. Hofreiter si aspetta che il Cancelliere federale Olaf Scholz e Tusk mantengano una stretta coordinazione in futuro.

16:32 Intel britannica rivela la distruzione di ponti da parte dell'Ucraina nella regione di KurskIl servizio segreto britannico ha reso pubbliche immagini di ponti sul fiume Seim distrutti dall'esercito ucraino durante le operazioni nella regione di Kursk. "L'Ucraina continua a ostacolare i rifornimenti russi nella regione di Kursk attraverso una serie di attacchi che hanno distrutto ponti stradali e galleggianti sul fiume Seym", ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico su X. Le immagini sono state catturate a metà agosto e alla fine di agosto. L'Ucraina ha lanciato la sua offensiva nella regione russa di Kursk l'6 agosto e ha fatto progressi di diversi chilometri all'interno del territorio russo.

16:05 Feriti in un attacco ucraino alla regione di BelgorodAlmeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla regione russa del Belgorod, secondo fonti ufficiali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha confermato che numerosi proiettili hanno colpito un tratto di strada tra Belgorod e Shebekino, ferendo quattro persone e danneggiando diversi veicoli. In una vicina località, Vosnesenskoye, una donna è rimasta ferita quando un drone ha colpito una residenza privata. La credibilità di queste informazioni è dibattuta. La Russia spesso prende di mira aree civili nelle vicine regioni dell'Ucraina. La città ucraina di Kharkiv, a circa 30 chilometri dal confine, viene spesso colpita con artiglieria e droni militari ucraini, comprese le aree nella regione russa del Belgorod. Durante l'estate, la Russia ha lanciato un'offensiva su Kharkiv con l'obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto. Tuttavia, gli attacchi russi si sono fermati solo a pochi chilometri oltre il confine.

3:26 La star di Hollywood Michael Douglas visita l'area per bambini "Terra di Ferro" alla stazione centrale di KyivL'attore americano Michael Douglas ha visitato la zona per bambini "Terra di Ferro" alla stazione centrale di Kyiv il venerdì. Ukrzaliznytsia, la compagnia ferroviaria statale ucraina, ha annunciato questo sulla loro pagina Facebook. Secondo il post, la leggenda di Hollywood ha attraversato la stazione e ha chiacchierato con i passeggeri. In precedenza, aveva incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e sua moglie Olena, in qualità di ambasciatore dell-ONU, insieme a suo figlio Dylan.

13:17 Kyiv richiede attacchi a lungo raggio: "La decisione di Biden sembra irrevocabile"Il colonnello in pensione Ralph Thiele prevede che il problema degli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina sulla Russia tornerà presto alla ribalta, possibly leading to discussions on Taurus deliveries. The military analyst believes that the US will remain firm in their stance.

12:58 Zelensky Conferma il Rilascio di un Altro Gruppo di 103 Prigionieri di GuerraL'Ucraina ha confermato un altro scambio di prigionieri con la Russia, con 103 individui che tornano sul territorio ucraino, secondo la dichiarazione del presidente Zelensky. Tra i tornati ci sono soldati nonché personale della Guardia Nazionale, della pattuglia di frontiera e della polizia. Sono difensori di regioni come Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv e Mariupol, nonché dello stabilimento Azovstal.

12:38 Gli Stati Uniti Approvano la Vendita di Caccia da Combattimento di Ultima Generazione alla RomaniaIl governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 32 caccia da combattimento F-35 di ultima generazione alla Romania, alleata della NATO e confinante con l'Ucraina. L'ambasciatrice degli Stati Uniti a Bucarest Kathleen Kavalec spiega: "La Romania è un alleato chiave nella alleanza della NATO, impegnata per la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre". Con l'acquisizione di questi aerei da combattimento stealth, a scopo multiplo, dalla Lockheed Martin, la Romania acquisirà "capacità di difesa aerea senza precedenti", rivela Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031. Il valore totale dell'affare è stimato fino a $7,2 miliardi.

11:52 La Russia Rapporta lo Scambio di Più di 200 Prigionieri di Guerra con l'UcrainaLa Russia sostiene di aver scambiato più di 200 prigionieri di guerra con l'Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, secondo il ministero. I soldati russi stanno ricevendo assistenza psicologica e medica in Bielorussia, secondo il messaggio del ministero su Telegram. Il ministero riferisce anche che i soldati russi sono stati catturati a Kursk. La parte ucraina non ha ancora risposto alle dichiarazioni della Russia sullo scambio. Venerdì, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia. Resta ancora da chiarire se questi facevano parte dello scambio segnalato dalla Russia.

11:22 La Russia Annuncia la Cattura di un Villaggio nell'Ucraina OrientaleNell'Ucraina orientale, l'esercito russo ha dichiarato la cattura di un altro villaggio. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato ricatturato", riferisce il ministero della Difesa russo. Il piccolo villaggio si trova nelle vicinanze della città strategicamente importante di Pokrovsk, minacciata dall'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk di recente. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in precedenza che l'obiettivo principale dell'esercito russo era la cattura della regione industriale del Donbass, che include Donetsk.

11:00 Medvedev Minaccia la Distruzione Totale di Kyiv con Armi Non NucleariL'ex presidente russo Dmitri Medvedev minaccia la completa distruzione della capitale ucraina Kyiv utilizzando armi non nucleari russe. La Russia ha una legittima ragione per utilizzare armi nucleari a causa dell'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, anche se non lo ha ancora fatto. In risposta all'uso dell'Ucraina di missili a lungo raggio dell'Occidente, la Russia potrebbe trasformare Kyiv in un "gigantesco punto fuso" utilizzando armi non nucleari russe più recenti, suggerisce Medvedev. Medvedev, che serve come vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha ripetutamente espresso forti condanne dell'Occidente e dell'Ucraina.

10:30 Combattimenti Intensi Continuano Attorno a Kurakhove nell'Ucraina OrientaleSi stanno verificando combattimenti intensi attorno alla città di Kurakhove nell'Ucraina orientale. L'uso di armi europee a lungo raggio sta causando risentimento tra la popolazione locale. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce da Dnipro.

10:02 Attacchi con Droni Causano Danni nella Regione del Mar Nero di OdessaStanno emergendo dettagli sull'ampio attacco con droni che si è verificato nella regione del Mar Nero di Odessa la scorsa notte: la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento, secondo l'aeronautica ucraina. Di questi, 72 droni sono stati abbattuti. L'aeronautica non fornisce dettagli sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni significativi a diversi edifici in un sobborgo della capitale di Odessa. Gli edifici nel distretto di Ismajil, attraverso cui l'Ucraina esporta alcune delle sue granaglie, sono stati colpiti dai detriti dei droni. A Kyiv, diverse parti di detriti sono cadute, come riferito dalle fonti governative. Una struttura municipale è stata colpita, ma non ci sono stati incendi.

10:31 Stoltenberg Parla sulla Diplomazia Pre-Bellica: i Russi Hanno Presentato Mappe Falsificate della NATOIl segretario uscente della NATO Jens Stoltenberg parla dei tentativi dell'ultima ora per dissuadere la Russia dall'invadere l'Ucraina prima del conflitto di febbraio 2022 in un'intervista. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, che Stoltenberg ha guidato, si è svolta a gennaio. La Russia ha richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla sua area orientale, ma questa richiesta era inaccettabile, ha detto Stoltenberg al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Tuttavia, è stato mantenuto il dialogo, portando a un'altra riunione. I delegati dei ministeri degli Esteri e della Difesa russi hanno affermato di non avere piani di guerra e di essere invece minacciati dall'Ucraina. Hanno presentato mappe per dimostrare la circond

09:28 Kim Aspira alla Cooperazione con Mosca Secondo i resoconti dei media statali, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso l'intenzione di rafforzare la cooperazione con la Russia. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media nordcoreani affermano che sono state tenute discussioni sostanziali sulla renforcer il dialogo strategico tra i due paesi e rafforzare gli interessi di sicurezza reciproci, nonché la situazione regionale e globale. Ucraina, Stati Uniti e Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per il conflitto in Ucraina. Pyongyang respinge queste accuse come ridicole.

08:59 Armi Estese per l'Ucraina? Starmer e Biden discuteranno alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite Presto ci sarà una discussione su se l'Ucraina può utilizzare estese armi occidentali contro i bersagli russi. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, in cui hanno rimandato una decisione su questa questione. Biden e Starmer discuteranno di questo problema alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", afferma Starmer. I media britannici riportano che Biden è disposto ad autorizzare l'Ucraina ad utilizzare missili britannici e francesi con tecnologia USA, ma non missili USA.

08:23 Zelensky commenta il presunto piano di Trump: "Le promesse elettorali sono promesse elettorali" Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente affermato di poter concludere il conflitto in Ucraina in un giorno, ma non ha mai rivelato un piano. In un'intervista a CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene chiesto di interpretare la dichiarazione di Trump. "Oggi non posso comprenderlo a causa della mancanza di comprensione e contesto dettagliati", risponde Zelensky, facendo riferimento alla campagna elettorale in corso negli Stati Uniti. "E le promesse elettorali sono promesse elettorali", continua. Zelensky menziona anche che ha parlato con Trump due mesi fa. Durante la loro conversazione, Trump ha assicurato il suo sostegno all'Ucraina, afferma Zelensky, aggiungendo che è stata un'incontro positivo.

07:27 ISW: la Russia ha bisogno di ulteriori truppe a Kursk per respingere gli ucraini La Russia continua le controffensive nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non riconosce un'operazione su larga scala per espellere gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, riferisce che le autorità russe si sono affidate principalmente a coscritti poco addestrati e male equipaggiati, insieme a piccoli gruppi delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. In una valutazione, il think tank afferma: "Un'offensiva russa per riprendere il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già concentrato in questa regione - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza di combattimento".

06:49 L'Ucraina subisce intensi attacchi di droni per tutta la notte

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed per tutta la notte. Le forze russe hanno lanciato gruppi multipli di droni d'attacco, ha riferito l'aeronautica ucraina. Sono state attivate le sirene antiaeree in quasi tutte le regioni ucraine, comprese Odessa, dove le forze navali hanno abbattuto nove droni. Sono stati segnalati esplosioni a Odessa, ma non ci sono state ancora confermate vittime.

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha suggerito la formazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare trattative di pace nel conflitto ucraino. Pensa che sia il momento giusto per gli alleati occidentali di istituire questo gruppo, poiché sia il cancelliere tedesco che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che gli sforzi per le trattative di pace debbano essere intensificati. Mützenich suggerisce che nazioni come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile dovrebbero assumersi la responsabilità in questo gruppo di contatto, poiché condividono la convinzione che l'invasione russa sta diventando un peso.

05:41 L'UE considera un nuovo approccio per estendere le sanzioni alla Russia

I diplomatici dell'UE rivelano che la Commissione UE sta esaminando tre possibilità per prolungare le sanzioni contro la Russia. Queste opzioni sono state presentate ai diplomatici europei in una recente occasione. L'attenzione è rivolta ai beni russi centrali congelati, che sono cruciali per concedere un credito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina da parte dei paesi del G7. Questi beni sono stati congelati sin dall'invasione russa dell'Ucraina.

03:40 Detriti di droni colpiscono edifici a Kyiv

Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito tramite l'app di messaggistica Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio cittadino a Kyiv. L'incidente è avvenuto nel distretto di Obolon, a nord del centro città, all'alba. Klitschko ha menzionato che i servizi di emergenza erano in viaggio verso il luogo. In precedenza, Klitschko aveva riferito che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

01:35 Kim Jong Un promette una cooperazione più stretta con la Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una cooperazione più stretta con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno discusso di vari argomenti durante la visita di Shoigu a Pyongyang e hanno raggiunto un consenso su numerosi problemi, inclusa la cooperazione più stretta per proteggere gli interessi di sicurezza condivisi. Shoigu, che ha prestato servizio come ministro della difesa russo fino a maggio, ha avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia lo scorso luglio, quando ha visitato Pyongyang.

23:36 Zelensky presenterà "il piano della vittoria" a Biden a settembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a settembre. Zelensky presenterà una strategia per raggiungere la vittoria durante questo incontro. Questa strategia prevede un sistema decisionale interconnesso per fornire all'Ucraina le risorse necessarie per spingere la guerra verso la pace. Secondo Zelensky, i conflitti di successo possono essere portati a termine in vari modi, sia con la forza che con la diplomazia. Questa strategia garantirà l'indipendenza vera dell'Ucraina e Kyiv si affida al sostegno USA per la posizione forte necessaria.

19:18 Combattimenti Intensi in Ucraina Orientale, Secondo l'Esercito Ucraino

Secondo il rapporto serale del Comando Generale di Kyiv, ci sono stati 115 scontri. I combattimenti più intensi si sono verificati nella direzione di Kurachove, con le forze russe attive anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Le truppe russe non sono riuscite a fare progressi significativi nella zona di Pokrovsk e hanno invece esteso l'asse d'attacco verso sud per catturare Hirnyk, un paese minerario vicino a Kurachove.

22:18 Soccorso Desiderato a Kursk, Secondo Zelensky

L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sta dando risultati positivi, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, l'avanzata nemica è stata fermata, mentre nell'oblast' di Donetsk l'offensiva russa si è rallentata, afferma Zelensky. Anche se la Russia rivendica di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati in Kursk, il suo contrattacco in questa regione non ha ancora ottenuto successi significativi. Gli esperti avevano espresso dubbi sulla possibilità di schierare formazioni di truppe russe più grandi da altre regioni verso Kursk.

21:46 "L'Ovest Ha Paura" - La franca valutazione di Zelensky degli Alleati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica l'Occidente per la sua paura nel discutere dell'aiuto all'Ucraina per abbattere i missili e i droni russi. Chiede: "Se gli alleati sparano congiuntamente missili e droni nelle regioni del Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per abbattere i missili russi e gli Shahed iraniani nel cielo ucraino?" Zelensky afferma che questo è "vergognoso per il mondo democratico".

21:30 La Russia Ha Schierato Più di 8000 Droni Iraniani

Il governo ucraino afferma che la Russia ha schierato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Non ci sono conferme da parte della Russia o dell'Iran. L'Ucraina ha accusato Teheran di fornire questi droni kamikaze alla Russia in autunno 2022.

A Washington D.C., il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente americano Joe Biden si incontreranno per discutere potenziali annunci riguardanti l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Si vocifera che il Regno Unito abbia dato il via libera all'Ucraina per lanciare attacchi con missili Storm-Shadow, ma secondo i resoconti, questo argomento potrebbe essere tenuto segreto durante il loro incontro odierno. Secondo il direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, non ci sarà un annuncio oggi riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio all'interno della Russia da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, specifica che le discussioni con il Regno Unito, la Francia e altri alleati riguardo alle armi da fornire all'Ucraina sono ancora in corso. Quando interrogato sulle possibili modifiche alla politica degli Stati Uniti, Kirby si mostra evasivo, dicendo: "Non sono interessato a intraprendere una conversazione speculativa su ciò che potremmo o non potremmo annunciare in futuro".

Dopo che il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha suggerito che la NATO avrebbe potuto fornire più armi per scoraggiare l'attacco russo all'Ucraina, ci si può chiedere se le forze ucraine avrebbero potuto utilizzare tale armamento per difendersi dall'invasione.

La situazione nella raffineria tedesca PCK di Schwedt solleva domande sulla futura struttura di proprietà a causa della co-proprietà russa di Rosneft, che deve essere venduta sotto la tutela del governo tedesco. Ciò crea incertezza alla luce dell'attacco russo all'Ucraina e delle possibili implicazioni per la sicurezza energetica in Europa.

In risposta alla posizione del cancelliere Olaf Scholz contro l'uso da parte dell'Ucraina di armi con portata estesa per colpire i bersagli russi, è importante considerare gli effetti potenziali di un approccio diverso da parte di altri paesi e il suo impatto sul conflitto in corso.

Leggi anche: