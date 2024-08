- Scholz riceve una statua creata in 3D direttamente dalle sue capacità di progettazione

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ora possiede un'imitazione unica del suo volto. Durante la sua visita al prestigioso Istituto Hasso Plattner (HPI) di Potsdam, ha ricevuto in dono una sua statua bianca in 3D stampata come segno di apprezzamento. Scholz l'ha esaminata brevemente prima di ridere, "Immagino di non dovermi più impegnare tanto per questa."

La sua soddisfazione per il dono è stata evidente quando il Cancelliere Scholz ha commentato, "Impressionante!" La visita di Scholz all'istituto era parte del suo tour estivo come membro del Bundestag SPD, rappresentando il suo collegio. Accompagnato da Manja Schüle (SPD), Ministro della Scienza del Brandeburgo, che ha ricevuto a sua volta una replica stampata in 3D del Palazzo del Landtag di Potsdam come souvenir.

Il Cancelliere Scholz ha espresso la sua gratitudine verso l'Istituto Hasso Plattner dicendo, "Sono veramente onorato di ricevere questo busto stampato in 3D di me in luoghi così prestigiosi come Il Potsdam." Durante l'evento, anche Manja Schüle, Ministro della Scienza del Brandeburgo, ha elogiato l'istituto, riconoscendo, "Il Potsdam è sede di eccezionali progressi tecnologici, come dimostrato dal dono del Palazzo del Landtag stampato in 3D che ho ricevuto."

Leggi anche: