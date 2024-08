- Scholz rende omaggio al volontariato nell'ex Germania orientale

Prima delle elezioni nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, insieme al Commissario per la Germania orientale Carsten Schneider (entrambi SPD), ha riconosciuto le iniziative locali nelle aree rurali della Germania orientale. Scholz ha dichiarato: "Questo rafforza la nostra nazione. Porta alla scoperta di nuove soluzioni, alla sviluppo di nuovi concetti e all'esplorazione di nuovi approcci che potremmo non aver considerato individualmente". Scholz ha elogiato i volontari dei cinque stati federali alla cerimonia di premiazione del "machen!2024" a Berlino, allo Stadion an der Alten Försterei.

Scholz ha anche ricordato il suo precedente coinvolgimento. In passato, aveva creato un centro giovanile alternativo come volontario insieme ad altri ai margini di Amburgo.

Dalle mostre d'arte ai giovani reporter

Il primo premio nella categoria "Impegno e coinvolgimento giovanile" è stato assegnato alla Sassonia, specificamente a Glauchau nel distretto di Zwickau. Il progetto mira a creare uno spazio accessibile ai disabili nel centro culturale dove i bambini con disabilità possono interagire e giocare insieme. Circa 30 famiglie hanno collaborato per creare questo spazio.

Un'altra iniziativa della Sassonia ha ottenuto il primo premio nella categoria "Miglioramento dello stile di vita e convivenza armoniosa". Una coalizione di 50 organizzazioni di Bautzen pianifica di migliorare il centro storico con iniziative artistiche per nove lunedì consecutivi l'anno prossimo. Questo concetto, come i vincitori delle altre categorie, riceverà un finanziamento di 10.000 euro.

I progetti delle nuove stati federali riceveranno finanziamenti

Un progetto di Wismar nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha ottenuto il primo premio nella categoria "Ricordare i risultati della Rivoluzione Pacifica". Qui, i giovani reporter intervisteranno i manifestanti che, durante il periodo della RDT, hanno dimostrato davanti al municipio di Wismar per la riunificazione. Il progetto darà origine a un podcast.

I progetti vincitori provengono anche dalla Turingia, dal Brandeburgo e dalla Sassonia-Anhalt. Ad esempio, un progetto di Themar in Turingia mira a contrastare la fama della città per i concerti rock di destra. Un cinema drive-in nel distretto di Oberhavel nella Brandeburgo settentrionale riceverà un finanziamento di 9.000 euro. Un club di Wettin-Löbejün in Sassonia-Anhalt fornisce attività ricreative post-scolastiche per i giovani e sarà anch'esso riconosciuto.

La competizione di idee ha onorato circa 200 progetti, con almeno 2.500 euro per ciascuno - un totale di circa 830.000 euro in premi per le iniziative.

