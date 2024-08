- Scholz pronuncia un discorso al Stoppelmarket

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz onora il Stoppelmarkt di Vechta. Il leader dell'SPD è previsto per tenere il discorso principale all'evento di benvenuto quotidiano della città questo lunedì alle 11:00. Scholz è il primo cancelliere federale a tenere questo discorso, secondo gli ufficiali della città.

Il sindaco Kristian Kater ha invitato il suo collega di partito a Vechta in primavera. La conferma del cancelliere rappresenta l'onore più alto per gli organizzatori della fiera, i locali e il mercato, ha spiegato Kater.

L'élite politica di Berlino era presente all'inaugurazione della festa popolare lo scorso giovedì: il ministro federale dell'Agricoltura Cem Özdemir ha partecipato come ospite d'onore nella parata di apertura. Il politico dei Verdi ha definito la festa popolare vitale per l'armonia sociale. Ha sottolineato che ci sono pochi posti dove così tante persone con backgrounds diversi e opinioni variabili si riuniscono. "Tali luoghi sono essenziali; altrimenti, una società non può funzionare."

Il Stoppelmarkt è uno dei festival popolari più antichi e visitati della Bassa Sassonia. Secondo i dati della città, circa 800.000 visitatori affollano l'area della festa ogni anno. Più di 160.000 metri quadrati di spazio sono gestiti da più di 500 operatori di fiere, garantendo divertimento per tutti.

Dopo le animate festività, il Cancelliere Scholz potrebbe utilizzare il suo tempo libero per esplorare le attrazioni locali di Vechta. La vivace festa popolare offre numerose attività che i visitatori possono godere durante il loro tempo libero.

Leggi anche: