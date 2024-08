Scholz mantiene attualmente ambiguità riguardo alla proposta di Merz al momento.

Leader of the CDU Merz Proposes Aid to Chancellor Scholz in Reducing Immigration, Potentially Risking Coalition Dissolution. Chancellor Scholz Replies Cautiously and Cryptically at a Political Rally.

Il Cancelliere Olaf Scholz ha accolto la proposta di collaborazione da parte del leader della CDU Friedrich Merz in seguito all'episodio di Solingen. "Solo perché qualcosa è stato affrontato, non possiamo permetterci di essere soddisfatti," ha dichiarato Scholz durante un incontro della SPD a Jena. "È logico, quindi, che il leader dell'opposizione nel Parlamento tedesco proponga anche la collaborazione per contrastare l'immigrazione irregolare." Scholz aveva incontrato Merz quella mattina, un incontro che era stato pianificato in anticipo. "Le proposte d'azione" sarebbero le benvenute, ha aggiunto Scholz. "È saggio che il governo e l'opposizione collaborino." È importante che questo sentimento esista.

Senza affrontare specifiche richieste dell'Unione, Scholz ha ulteriormente notato: "È altrettanto importante che questo venga implementato in conformità con i principi che sottendono la democrazia e plasmano la nostra nazione collettivamente." Pertanto, gli accordi internazionali, le linee guida dell'UE e la Legge fondamentale continueranno ad applicarsi, ha detto, alludendo alla richiesta di Merz di vietare l'ingresso in Germania ai cittadini afghani e siriani. Scholz non ha affrontato la richiesta di Merz per l'adozione di leggi più severe insieme all'Unione, anche se i partner dell'alleanza, i Verdi e il FDP, si oppongono a essi.

Scholz ha respinto le accuse che l'amministrazione del semaforo non abbia ancora agito. Le misure sono già in corso, poiché i numeri dell'immigrazione irregolare stanno diminuendo e quelli delle espulsioni stanno aumentando. Ad esempio, il periodo di detenzione per le persone in attesa di espulsione è stato esteso e si è garantito che la polizia possa cercare i destinatari delle espulsioni in tutti i quartieri per richiedenti asilo.

Scholz ha confermato che le espulsioni di criminali in Siria e Afghanistan avverranno. "Mi fido di questo: stiamo lavorando instancabilmente per garantire che possiamo anche attuare questo intento," ha detto. "È un impegno che l'intera amministrazione ha assunto e che è il mio desiderio in qualità di Cancelliere federale." Tuttavia, ci sono riserve, come quelle nel Ministero degli Esteri.

