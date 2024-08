Scholz giustifica un sostanziale finanziamento pubblico per gli impianti di produzione di chip in Germania.

TSMC sta collaborando su un progetto denominato ESMC a Dresda con Infineon, Bosch dalla Germania e NPX dai Paesi Bassi. Questa joint venture si prevede che superi i 10 miliardi di euro in spese, con il governo tedesco che contribuisce con la metà di quella cifra. La produzione è prevista per iniziare entro la fine del 2027.

Scholz ha evidenziato il fatto che il settore dei semiconduttori è caratterizzato da notevoli esigenze finanziarie. Ha dichiarato: "Una singola macchina in questo campo può facilmente costare diversi centinaia di migliaia di euro".

Ha sottolineato la necessità di espandere le capacità di produzione dei semiconduttori, soprattutto in Europa e in Germania, considerando la dipendenza del paese dai semiconduttori per le tecnologie future avanzate. "Non possiamo permetterci di dipendere da altre regioni globali per la nostra fornitura di semiconduttori", ha aggiunto.

Scholz ha considerato una notizia eccitante il fatto che TSMC e i suoi associati europei abbiano la motivazione di investire in Germania, in gran parte a causa dell'iniziativa di finanziamento dei chip dell'UE.

Nel periodo che precede le elezioni dello stato della Sassonia a malapena due settimane, Scholz ha elogiato il polo manifatturiero della Germania orientale come un "potente catalizzatore per l'innovazione". Ha sottolineato che i settori all'avanguardia stanno rinascendo nelle regioni industriali tradizionali, con la Sassonia che fa da esempio. Circa un terzo dei chip prodotti in Europa proviene da questa regione, ha notato Scholz.

Scholz, however, ha avvertito della necessità che lo sviluppo positivo continui, e per questo le condizioni sociali e politiche devono rimanere favorevoli. "Abbiamo bisogno di un sostegno continuo per gli investimenti e dell'entusiasmo per il futuro - non dell'isolamento e della paura del futuro", ha consigliato, ricevendo applausi dal pubblico. Ha concluso: "Abbiamo bisogno di una Germania pro-europea e lungimirante - non del nazionalismo e dell'amarezza".

La decisione del governo tedesco di contribuire con la metà dei fondi per il progetto ESMC, guidato dalla Commissione, dimostra il loro impegno per l'espansione della produzione di semiconduttori in Europa. Con TSMC e i suoi partner europei che investono in Germania, l'iniziativa di finanziamento dei chip dell'UE sembra accelerare la crescita del settore dei semiconduttori nel paese.

