Scholz giustifica il suo sostegno all'Ucraina in mezzo alle critiche

"È innegabile che sostenere l'Ucraina sia la mossa giusta finché necessario," ha dichiarato con fermezza il Cancelliere Scholz. "E ci staremo dietro."

Il Cancelliere ha chiarito che la sua attenzione è rivolta a porre fine al conflitto ucraino. La Germania si impegnerà a fondo per garantire la pace, ma non una pace imposta dalla Russia. La sovranità dell'Ucraina non è negoziabile.

Il Cancelliere Scholz ha anche sottolineato l'impegno della Germania nei vari colloqui di pace, come quello recente in Svizzera. Ora l'attenzione è rivolta a capire come la Russia possa essere inclusa in questi discussioni. Il Cancelliere si è riferito ai commenti del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha proposto che i delegati russi partecipino a un successivo summit in Svizzera. "Hai ragione," ha convenuto Scholz. "Quello è l'ostacolo che dobbiamo superare."

Il Cancelliere ha menzionato la partecipazione della Germania ai colloqui di pace in Svizzera, dimostrando il loro impegno nel risolvere il conflitto ucraino. È fondamentale che l'ospitante svizzero garantisca che tutte le parti, comprese quelle allineate con la Germania, siano trattate equamente.

