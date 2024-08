- Scholz giustifica il posizionamento di sistemi missilistici in Germania

Cancelliere Olaf Scholz (SPD) considera il dispiegamento di missili americani a medio raggio in Germania come un mezzo per preservare la pace. Secondo la strategia di sicurezza del governo, "abbiamo bisogno di queste armi per scoraggiare la guerra, in modo che non si verifichi mai", ha dichiarato durante una visita alla sede sassone della SPD a Dresda. Tutti dovrebbero capire che il costo di un attacco sarebbe significativo. Pertanto, la preparazione militare dovrebbe essere adeguata. C'è una minaccia di missili dalla Russia. Tutto deve essere fatto per proteggere la popolazione.

Scholz ha notato che la Germania non è in grado di difendersi dagli attacchi aerei da decenni. Questo è stato un grave errore. "Ora lo correggeremo". Allo stesso tempo, Scholz ha sottolineato l'importanza del disarmo. Tuttavia, deve avvenire in modo uniforme. Se si sta attualmente "rafforzando", si deve anche esprimere la disponibilità a trattare il controllo degli armamenti.

Un sondaggio dell'istituto di ricerca Civey ha rivelato che recentemente quasi la metà dei tedeschi esprime preoccupazione per il dispiegamento dei missili. La metà dei tedeschi teme un'escalation del conflitto con la Russia se i missili avanzati degli Stati Uniti saranno posizionati in Germania. Questa preoccupazione è particolarmente evidente nella Germania orientale. Il cancelliere federale non ha voluto commentare a Dresda le ragioni di questa prospettiva.

Scholz ha difeso la sua posizione sull'invio di armi aggiuntive all'Ucraina. Se non si arma l'Ucraina, il paese verrà rapidamente conquistato. Per preservare l'opzione per un'Europa pacifica, è fondamentale che l'Ucraina possa difendersi e che la Russia non vinca la guerra. Allo stesso tempo, Scholz rimane aperto al dialogo. Ha parlato anche con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron sin dall'inizio della guerra. "Lo farò di nuovo se ci sarà qualcosa di cui discutere".

Scholz ha messo in guardia contro il "sventolare la bandiera al vento" quando si discute di guerra e pace. Le persone possono avere fiducia in lui. "La mia costanza c'è. Non sarò influenzato da nessuno. Per garantire la pace e la sicurezza in Europa, dobbiamo sostenere l'Ucraina". È anche importante considerare con cura tutti i passaggi. Ciò include il rafforzamento della NATO. Portare il due percento del PIL alla difesa è un'impresa significativa. Tuttavia, rimarremo impegnati.

Scholz ha definito l'offensiva militare dell'Ucraina nella regione russa di Kursk un'"operazione limitata". È stata pianificata in segreto e non coordinata con i partner dell'Ucraina. Tuttavia, non si può ancora rendere un giudizio definitivo.

La decisione di dispiegare i missili a medio raggio in Germania, come suggerito dal cancelliere Scholz, è

