Scholz garantisce l'assistenza a Meyer Werft <unk> strategia di salvataggio ancora da approvare

L'amministrazione federale ha fatto progressi nelle discussioni con la Bassa Sassonia, la direzione dello stabilimento, la famiglia Meyer e le istituzioni finanziarie, come dichiarato da Scholz. Il Bundestag e la Commissione europea richiedono ancora l'approvazione.

Il Cancelliere ha affermato con decisione a Papenburg che il governo federale sta prendendo i passi necessari per risolvere la situazione. "Se tutti seguono - cosa che mi aspetto - risolveremo la questione". Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha mostrato fiducia. "La salvezza dello stabilimento è quasi a portata di mano", ha dichiarato giovedì.

Stando a quanto trapela dai media, è prevista una partecipazione di maggioranza per il governo federale e la Bassa Sassonia, con la famiglia Meyer che avrà un posto nel consiglio di sorveglianza e il diritto di prelazione sulle azioni. La strategia di salvataggio mira ad aumentare il capitale proprio di 400 milioni di euro e far sì che lo stato garantisca ulteriori prestiti.

Lo stabilimento si trova in una situazione difficile a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tra le altre circostanze, e la maggior parte dei prezzi delle navi viene concordata solo alla consegna. La società stima di avere bisogno di oltre 2,7 miliardi di euro di finanziamenti entro la fine del 2027.

"Il vostro lavoro non è il problema", ha detto Scholz ai dipendenti. "In realtà, i vostri ordini sono al completo". La qualità "supera gli standard internazionali". La Meyer Werft ha appena ottenuto, secondo quanto riferito, l'ordinazione più grande della sua storia: la divisione crociere di Disney ha ordinato quattro nuove navi. La consegna è prevista tra il 2027 e il 2031 per la Disney Cruise Line.

Scholz ha anche difeso la partecipazione del governo federale a causa del ruolo della Meyer Werft come azienda familiare nella regione dell'Ems della Bassa Sassonia. La Meyer Werft è "fondamentale per l'economia marittima e l'industria della costruzione di navi in tutta la Germania". È anche un "gioiello artistico e artigianale della Germania".

Attualmente, la società impiega direttamente circa 3.300 persone, con circa 6.000 dipendenti di 200 fornitori - dai falegnami alle aziende tecnologiche - solo nella regione del Weser-Ems, secondo il Cancelliere. In tutta la Germania, circa 17.000 posti di lavoro dipendono in vario modo dalla Meyer Werft.

Il sindacato IG Metall ha elogiato l'impegno dei governi federale e statale per l'azienda, nonostante l'assenza di un accordo formale, come "politica industriale ammirevole che preserva i segmenti cruciali dell'industria della costruzione di navi in Germania". Berlino e Hannover stanno offrendo allo stabilimento e al suo personale "un'opportunità eccezionale per un nuovo inizio", ha spiegato Daniel Friedrich, capo distretto di IG Metall Costiera.

Scholz ha sottolineato che il governo federale e lo stato investiranno "solo per un periodo specifico". "Non siamo costruttori di navi", ha detto. Lo stato mira a creare una solida base per un futuro prospero su una base economica privata. Questo è già stato ottenuto altrove con l'ingresso e il reingresso: "Basta menzionare gli esempi di Lufthansa e TUI. In questo senso, questo sarebbe un altro esempio del fatto che stiamo prendendo decisioni economicamente sensate".

In vista della strategia di salvataggio, il governo federale e la famiglia Meyer sono attesi a un significativo 'impegno' di risorse, finalizzato all'aumento del capitale proprio dello stabilimento di 400 milioni di euro. I dipendenti della Meyer Werft hanno dimostrato le loro capacità, con i loro ordini al completo e la qualità del loro lavoro che supera gli standard internazionali.

Leggi anche: