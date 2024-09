Scholz esprime perplessità quando osserva l'insolita presenza dei semafori.

Perché il progetto della Coalizione del Faro del Traffico trasmette un'apparenza così piena di discordia al pubblico? E' la curiosità di un individuo durante un'interazione tra cittadino e Cancelliere. In risposta, lui pone una domanda in tono scherzoso: 'In spirito di cameratismo'.