- Scholz esprime la volontà di collaborare con Merz in materia di immigrazione.

Olaf Scholz, il Cancelliere del SPD, ha espresso interesse nel fare squadra con Friedrich Merz, capo del gruppo parlamentare dell'Unione, riguardo all'immigrazione. Scholz ha riconosciuto l'offerta di collaborazione di Merz per ridurre l'immigrazione irregolare durante un comizio a Jena. In precedenza, Merz aveva proposto un cambiamento nella politica dell'immigrazione a Scholz, anche senza il sostegno dei partner della coalizione. Merz e Scholz hanno discusso alla Cancelleria al mattino, concentrandosi sulle conseguenze dell'incidente di accoltellamento a Solingen.

Il Cancelliere ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il governo e l'opposizione. "Certamente sfrutteremo questo per trovare insieme regolamentazioni migliori per la Germania", ha dichiarato.

Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di attenersi ai principi democratici fondamentali e plasmare il paese di conseguenza. "I nostri accordi internazionali contano. Le regole dell'UE si applicano. Ciò che la nostra Costituzione detta si applica. E poi, le proposte pratiche sono sempre benvenute", ha aggiunto.

C'è stata un'allegata aggressione islamista a Solingen dove un uomo ha usato un coltello per uccidere tre persone e ferirne otto ad un festival cittadino venerdì sera. Il principale sospettato, Issa Al H., un 26enne siriano, è in custodia. Il procuratore federale sta esaminando diverse accuse contro di lui, tra cui omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). L'IS ha rivendicato l'attacco e ha anche rilasciato un video che mostra un uomo mascherato che si presume sia il colpevole. Il sospetto colpevole non era stato espulso in Bulgaria lo scorso anno.

Il FDP, in quanto partito di opposizione cruciale, potrebbe svolgere un ruolo significativo in questa collaborazione sui problemi dell'immigrazione, allineandosi con la focalizzazione di Scholz sull'aderire ai principi democratici e costruire regolamentazioni più forti.

Durante le loro discussioni alla Cancelleria, Merz e Scholz potrebbero considerare l'inclusione del FDP nei loro dibattiti, data la loro esperienza e posizione politica sull'immigrazione.

