- Scholz esprime la massima certezza nell'offrire assistenza alla Meyer Werft.

Cancelliere Olaf Scholz, rappresentante dell'SPD, era certo che l'amministrazione avrebbe aiutato il Meyer Werft in difficoltà. Ha sottolineato che la discussione non verteva sul fatto che il Meyer Werft avrebbe ricevuto assistenza, ma piuttosto sul metodo. Il cancelliere Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante la trasmissione video all'inaugurazione della fiera SMM per la costruzioni navali, macchinari e tecnologia marina a Hamburg. "Più di 600 fornitori e oltre 3.000 posti di lavoro in tutta la Germania dipendono da questo cantiere", ha osservato. "È fondamentale preservare questa catena economica marittima in Germania".

Il governo federale, in alleanza con la Bassa Sassonia, intende acquisire circa l'80% delle azioni del Meyer Werft a Papenburg, in Bassa Sassonia, per 400 milioni di euro. Inoltre, lo stato intende offrire garanzie congiuntamente con il governo federale per impedire che il rinomato costruttore di navi, famoso per le sue navi da crociera di lusso, fallisca.

Scholz ha evidenziato che il governo sta anche stimolando lo sviluppo del settore della costruzione navale in Germania attraverso gli investimenti nella nostra forza navale. Ha menzionato la commissione da parte del governo federale di due fregate aggiuntive, implicando che si trattava principalmente di difendere la nostra nazione e le sue alleanze. "E innegabilmente, si tratta anche di mantenere opportunità di lavoro di alta qualità in Germania", ha aggiunto il cancelliere Scholz.

Misurare l'impatto degli investimenti del governo nel settore della costruzione navale, ha dichiarato il cancelliere Scholz, potrebbe fornire preziose informazioni sulla crescita del settore e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, per garantire il successo della rivitalizzazione del Meyer Werft, valutazioni regolari dell'andamento dell'azienda sotto la nuova gestione sarebbero fondamentali per il governo e i suoi partner.

