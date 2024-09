- Scholz esprime che i risultati delle elezioni di domenica sono acidi.

Il Cancelliere Scholz del team SPD ha definito i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia "difficili da mandar giù". Tuttavia, si è detto grato che le "cupo previsioni" di un calo dell'SPD sotto la soglia del cinque percento non si siano avverate.

Scholz, nelle sue prime parole sui risultati su Instagram in qualità di membro del Bundestag, ha detto: "I risultati delle elezioni di domenica sono duri - per noi anche. Ma guardiamo il lato positivo: l'SPD ha tenuto duro. Abbiamo combattuto insieme in modo solido e chiaro". Ha aggiunto: "Vedere per credere: il lavoro duro paga. Ora è il momento di continuare a cercare e trovare nuovi e freschi consensi".

In Turingia e Sassonia, l'SPD ha registrato i suoi peggiori risultati elettorali dal 1990, con il 7,3% e il 6,1% rispettivamente. In Turingia, il risultato è stato il peggiore mai registrato in un'elezione statale.

Riguardo al successo dell'AfD in Sassonia e Turingia, Scholz si è mostrato preoccupato. L'AfD, etichettata come gruppo estremista di destra, ha ottenuto più del 30% dei voti in entrambi gli stati. "La Germania non può e non dovrebbe abituarsi a questo", ha sottolineato Scholz. "L'AfD sta facendo del male alla Germania. Sta indebolendo l'economia, fomentando la divisione e macchiando il buon nome del nostro paese. Ora, tutti i partiti democratici hanno il dovere di formare governi stabili senza estremisti di destra".

La risposta di Scholz ai risultati delle elezioni questa volta è stata più rapida rispetto alle precedenti, come dopo la sconfitta dell'SPD alle elezioni europee, dove hanno ottenuto il loro peggior risultato in un'elezione nazionale in 130 anni con il 13,9% a maggio. In quella occasione, Scholz ha commentato pubblicamente la questione solo il giorno successivo in una conferenza stampa con un ospite straniero, suscitando critiche all'interno dell'SPD. Tuttavia, il fatto che Scholz abbia espresso le sue opinioni questa volta in qualità di membro del Bundestag potrebbe essere legato al fatto che le elezioni e la campagna sono considerate questioni di partito.

