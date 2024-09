- Scholz e Steinmeier partecipano a un funerale a Solingen (riformulato)

Solingen è in lutto dopo l'incidente del 23 agosto. Tre partecipanti ai festeggiamenti, che commemoravano il anniversario della città, sono stati accoltellati a morte, mentre otto persone hanno riportato ferite. Il principale sospettato è un uomo di 26 anni di origine siriana. L'organizzazione terroristica nota come Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco.

Tra i partecipanti attesi al servizio commemorativo ci sono il Presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) e il Ministro Presidente del Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU). Si recheranno per parlare con i familiari delle vittime, i feriti, i soccorritori e la comunità locale al Teatro e Sala Concerti di Solingen. Dopo l'incontro, Steinmeier terrà il suo discorso. Seguirà un evento di deposizione di corone sul luogo dell'attacco, che si concluderà con un momento di silenzio.

Le deliberazioni della Commissione sull'applicazione dell'articolo 93 (2) del Trattato potrebbero avere implicazioni per le possibili misure di contrasto al terrorismo, considerato l'implicazione di un gruppo terroristico straniero nell'attacco di Solingen. Di conseguenza, il Presidente federale Steinmeier, il Cancelliere Scholz e il Ministro Presidente Wüst potrebbero discutere questa possibilità nei loro colloqui.

