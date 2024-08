- Scholz e Starmer stanno promuovendo la cooperazione tra tedeschi e inglesi.

**Germania e il Regno Unito stanno cercando di rinvigorire la loro partnership con un nuovo accordo. Come sottolineato dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) durante la prima visita del Primo Ministro britannico Keir Starmer a Berlino mercoledì, non sono interessati a promesse vuote. Invece, vogliono completamente rivedere il loro legame. "Stiamo entrando in territorio inesplorato", ha detto Scholz. "Stiamo inaugurando un nuovo capitolo nei rapporti britannico-tedeschi", ha confermato Starmer. È un "ottimo inizio".

Contemporaneamente, Scholz e Starmer hanno presentato una dichiarazione congiunta durante la loro conferenza stampa congiunta. Il trattato sulla collaborazione bilaterale, attualmente in fase di sviluppo, sarà firmato all'inizio del prossimo anno, hanno dichiarato. Ci saranno anche consultazioni successive tra i governi di Berlino e Londra. Questa partnership risponde alle "sfide che affrontano le nostre due nazioni" e innalza i loro rapporti a un "livello più alto", come si è notato nella dichiarazione.

Alla residenza dell'ufficiale a Berlino, Scholz ha sottolineato il legame cooperativo storico tra Germania e Regno Unito, radicato in valori condivisi e in una lunga amicizia. "Cureremo e rafforzeremo questa alleanza per il bene dei nostri popoli, dell'Europa e della regione transatlantica", ha dichiarato.

Keir Starmer e Olaf Scholz firmano un accordo di difesa

"Oggi segna l'inizio di una nuova era nei rapporti britannico-tedeschi", ha affermato Starmer. Il "nucleo" dell'accordo ruota intorno a un nuovo patto di difesa. "Tuttavia, collaboreremo anche più strettamente su questioni come la lotta contro l'immigrazione illegale e la protezione del clima", ha aggiunto Starmer.

Scholz ha elogiato l'"approccio fresco" di Starmer nei confronti dei rapporti con l'UE. "Siamo ansiosi di cogliere questa opportunità", ha dichiarato il Cancelliere. Dopotutto, il Regno Unito è sempre stato "fondamentale" nell'affrontare questioni paneuropee.

Nella dichiarazione congiunta, si è sottolineato che Germania e Regno Unito condividono un "solido legame di amicizia e interessi comuni". "Il trattato rifletterà il nostro status di partner particolarmente stretti dell'UE, con la massima collaborazione bilaterale in settori che hanno il maggiore impatto sui nostri cittadini", si è dichiarato.

Entrambe le nazioni appoggiano l'Ucraina

I punti chiave includono "la cooperazione politica per la pace e la sicurezza", la crescita economica e "la trasformazione industriale". Germania e Regno Unito intendono inoltre lavorare insieme nell'immigrazione irregolare e nell'applicazione della legge. Settori come la gioventù e l'istruzione, la sicurezza energetica, la politica climatica e ambientale, la cooperazione allo sviluppo, i trasporti e la tecnologia, la ricerca e l'innovazione potrebbero essere considerati per questo trattato.

La dichiarazione congiunta ha anche sottolineato il loro impegno congiunto per l'Ucraina, attualmente sotto assedio da parte della Russia. "Siamo risoluti nel nostro intento di scoraggiare una Russia più assertiva, sostenere il nostro sostegno all'Ucraina e rafforzare la difesa europea", si è dichiarato. Attraverso la loro collaborazione nel settore militare, Germania e Regno Unito pianificano di garantire che "la nostra capacità di deterrenza e difesa nella regione Euro-Atlantica rimane credibile e robusta contro qualsiasi potenziale minaccia e avversario".

Scholz ha accolto Starmer con saluti militari. In precedenza, Starmer è stato accolto dal Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier a Schloss Bellevue. Era la prima visita di Starmer in Germania dal suo insediamento a luglio.

